Новый парк имени Барпы Алыкулова открыли в городе Ош

Президент открыл новый парк имени Барпы Алыкулова в Оше.

Садыр Жапаров ознакомился с благоустройством территории и созданными условиями для отдыха и активного досуга жителей и гостей города.

Общая площадь парка, которая расположена вдоль реки Ак-Буура, составляет 26 тысяч квадратных метров. Строительство начато в июле 2024 года и полностью завершено.

До благоустройства эта территория находилась в запущенном состоянии. Теперь в парке обустроены воркаут-зона, детская игровая площадка, автостоянка, мини-футбольное поле.

Глава государства побеседовал с местными жителями, которые выразили благодарность за его внимание к региону, поддержку инициатив и реализацию важных социальных и инфраструктурных проектов.