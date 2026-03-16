В Бишкеке в 2026 году реконструкцию пройдут два парка. Об этом заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев.

По его словам, речь идет о парках на Тоголок Молдо и Дзержинке.

«А также будет реконструирован бульвар Молодой Гвардии. Всего в городе имеется 12 парков, 52 сквера. Поэтапно каждый из них мы реконструируем», — добавил Рамиз Алиев.

Ряд депутатов жестко раскритиковали состояние парков и призвали комплексно подойти к вопросам посадки деревьев и ухода за ними, а также вопросам озеленения.