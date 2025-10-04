В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.
Казыбек Молдажиев возглавил Госагентство физической культуры и спорта.
Айбек Абдымомунов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.
Казыбек Молдажиев с 2004 года занимал должность заведующего отделом контроля и заместителя начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.
Адилет Сотовалдиев назначен директором службы ветеринарии и развития животноводства.
Он также стал главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызской Республики.
Ранее Адилет Сотовалдиев занимал должность начальника управления противоэпизоотического контроля в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.
Бакыт Курманалиев стал директором Судебного департамента при Верховном суде.
Директор Судебного департамента назначается на должность и освобождается от нее председателем Верховного суда с согласия Совета судей.
До нового назначения Бакыт Курманалиев занимал должность референта отдела организации протокольных мероприятий и внешних связей управления делами президента КР
Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции.
До марта 2025 года он был заместителем министра культуры, информации и молодежной политики.
Кадровые перестановки в Духовном управлении КР.
Казы Ошской области назначен Султанали ажы Гапуров.
Абибилла ажы Кадырбердиев утвержден на должность главы отдела религиозного просвещения, работы с молодежью и женщинами.
В муфтияте отметили, что перестановки направлены на усиление деятельности в регионах и повышение эффективности работы с населением.
Нуржан Джетыбаев назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футзалу.
45-летний специалист пришел на смену Луису Бернату Молине, который ушел в испанскую «Барселону».
Нуржан Джетыбаев имеет международную тренерскую лицензию УЕФА по футзалу категории B.
Он уже был главным тренером сборной Кыргызстана (2010-2012 годы), а также тренировал молодежную сборную страны (2017-2019 годы). Ранее он был техническим директором футбольного клуба «Кыргызалтын».
О кадровых перестановках с 22 по 26 сентября читайте здесь.