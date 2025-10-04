11:09
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Казыбек Молдажиев возглавил Госагентство физической культуры и спорта.

Айбек Абдымомунов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Казыбек Молдажиев с 2004 года занимал должность заведующего отделом контроля и заместителя начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Адилет Сотовалдиев назначен директором службы ветеринарии и развития животноводства.

Он также стал главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызской Республики.

Ранее Адилет Сотовалдиев занимал должность начальника управления противоэпизоотического контроля в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Бакыт Курманалиев стал директором Судебного департамента при Верховном суде.

Директор Судебного департамента назначается на должность и освобождается от нее председателем Верховного суда с согласия Совета судей.

До нового назначения Бакыт Курманалиев занимал должность референта отдела организации протокольных мероприятий и внешних связей управления делами президента КР

Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции.

До марта 2025 года он был заместителем министра культуры, информации и молодежной политики.

Кадровые перестановки в Духовном управлении КР.

Казы Ошской области назначен Султанали ажы Гапуров.

Абибилла ажы Кадырбердиев утвержден на должность главы отдела религиозного просвещения, работы с молодежью и женщинами.

В муфтияте отметили, что перестановки направлены на усиление деятельности в регионах и повышение эффективности работы с населением.

Нуржан Джетыбаев назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футзалу.

45-летний специалист пришел на смену Луису Бернату Молине, который ушел в испанскую «Барселону».

Нуржан Джетыбаев имеет международную тренерскую лицензию УЕФА по футзалу категории B.

Он уже был главным тренером сборной Кыргызстана (2010-2012 годы), а также тренировал молодежную сборную страны (2017-2019 годы). Ранее он был техническим директором футбольного клуба «Кыргызалтын».

О кадровых перестановках с 22 по 26 сентября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/345965/
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Назначен новый казы Ошской области
Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 сентября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 сентября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 сентября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 сентября
В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 августа
Популярные новости
Президент предложил конфисковывать внедорожники у&nbsp;людей, ездящих на&nbsp;них по&nbsp;горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Если пойду на&nbsp;выборы, уверен, меня поддержат 90&nbsp;процентов Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на&nbsp;30&nbsp;ноября Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об&nbsp;участии в&nbsp;парламентских выборах Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 ок...
10:47
Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных при транспортном контроле
10:20
В Кыргызстане объявлен конкурс на должности судей местных судов
09:50
Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош
09:43
Государству вернули 795 гектаров сельскохозяйственных земель в Чуйской области