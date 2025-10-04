В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Казыбек Молдажиев возглавил Госагентство физической культуры и спорта.

Айбек Абдымомунов освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

Казыбек Молдажиев с 2004 года занимал должность заведующего отделом контроля и заместителя начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Адилет Сотовалдиев назначен директором службы ветеринарии и развития животноводства.

Он также стал главным государственным ветеринарным инспектором Кыргызской Республики.

Ранее Адилет Сотовалдиев занимал должность начальника управления противоэпизоотического контроля в службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Бакыт Курманалиев стал директором Судебного департамента при Верховном суде.

Директор Судебного департамента назначается на должность и освобождается от нее председателем Верховного суда с согласия Совета судей.

До нового назначения Бакыт Курманалиев занимал должность референта отдела организации протокольных мероприятий и внешних связей управления делами президента КР

Чынгыз Эсенгул уулу назначен торговым представителем Кыргызстана в Турции.

До марта 2025 года он был заместителем министра культуры, информации и молодежной политики.

Кадровые перестановки в Духовном управлении КР.

Казы Ошской области назначен Султанали ажы Гапуров.

Абибилла ажы Кадырбердиев утвержден на должность главы отдела религиозного просвещения, работы с молодежью и женщинами.

В муфтияте отметили, что перестановки направлены на усиление деятельности в регионах и повышение эффективности работы с населением.

Нуржан Джетыбаев назначен главным тренером сборной Кыргызстана по футзалу.

45-летний специалист пришел на смену Луису Бернату Молине, который ушел в испанскую «Барселону».

Нуржан Джетыбаев имеет международную тренерскую лицензию УЕФА по футзалу категории B.

Он уже был главным тренером сборной Кыргызстана (2010-2012 годы), а также тренировал молодежную сборную страны (2017-2019 годы). Ранее он был техническим директором футбольного клуба «Кыргызалтын».

О кадровых перестановках с 22 по 26 сентября читайте здесь.