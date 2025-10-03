Нуржан Джетыбаев стал главным тренером сборной Кыргызстана по футзалу

Нуржан Джетыбаев назначен новым главным тренером национальной сборной Кыргызстана по футзалу, сообщается на сайте Кыргызского футбольного союза.

45-летний специалист пришел на смену Луису Бернату Молине, который ушел в испанскую «Барселону».

Джетыбаев имеет международную тренерскую лицензию УЕФА по футзалу категории B.

Он уже был главным тренером сборной Кыргызстана (2010-2012 годы), а также тренировал молодежную сборную страны (2017-2019 годы).

Ранее он был техническим директором футбольного клуба «Кыргызалтын».

Сборная Кыргызстана под руководством Луиса Берната Молины пробилась в финальный раунд Кубка Азии, который пройдет с 28 января по 8 февраля 2026 года в Саудовской Аравии.