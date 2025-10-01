12:09
Назначен новый директор Судебного департамента при Верховном суде Кыргызстана

Заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Шералы Камчыбеков 30 сентября представил коллективу Судебного департамента нового директора – Бакыта Курманалиева.

Назначение директора Судебного департамента было осуществлено в соответствии с конституционным Законом «О Верховном суде Кыргызской Республики и местных судах». Директор Судебного департамента назначается на должность и освобождается от нее председателем Верховного суда с согласия Совета судей.

Верховного суда
Фото Верховного суда. Глава Судебного департамента

До нового назначения Бакыт Курманалиев занимал должность референта отдела организации протокольных мероприятий и внешних связей управления делами президента Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345537/
