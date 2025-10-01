10:34
Спорт

Луис Бернат Молина покидает пост главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу

Луис Бернат Молина покидает пост главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу. Об этом проинформировал Кыргызский футбольный союз.

КФС
Фото КФС. Луис Бернат Молина покидает пост главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу

Уточняется, что сотрудничество с главным тренером команды досрочно прекращено. Решение принято до истечения срока контракта.

Напомним, специалист из Испании возглавил кыргызстанскую команду в ноябре 2023 года. Под его руководством сборная успешно выступила на Кубке Азии — 2024. В отборочных матчах Кубка Азии — 2026 в группе F кыргызстанцы заняли первое место, обыграв сборные Восточного Тимора, Палестины и Узбекистана.

Луис Бернат Молина продолжит карьеру в «Барселоне» помощником главного тренера.
