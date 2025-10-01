Луис Бернат Молина покидает пост главного тренера сборной Кыргызстана по футзалу. Об этом проинформировал Кыргызский футбольный союз.
Уточняется, что сотрудничество с главным тренером команды досрочно прекращено. Решение принято до истечения срока контракта.
Напомним, специалист из Испании возглавил кыргызстанскую команду в ноябре 2023 года. Под его руководством сборная успешно выступила на Кубке Азии — 2024. В отборочных матчах Кубка Азии — 2026 в группе F кыргызстанцы заняли первое место, обыграв сборные Восточного Тимора, Палестины и Узбекистана.
Луис Бернат Молина продолжит карьеру в «Барселоне» помощником главного тренера.