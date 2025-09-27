12:28
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Власть

Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Депутаты Жогорку Кенеша объявили о самороспуске.

За принятие постановления проголосовали 84 нардепа из присутствующих 89. Против не проголосовал никто.

Читайте по теме
Явка может быть выше. ЦИК отвечает на вопросы о досрочных выборах депутатов

Депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы — сложность и риски при двух масштабных выборных кампаниях подряд. Он напомнил, что по плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го — президентские.

Следующие выборы депутатов Жогорку Кенеша с учетом всех необходимых процедур будут назначены на 30 ноября.

В ЦИК избрали новых членов.

Ими стали Суйунбек Касмамбетов и Кабылбек Мамбетаипов. Они пришли вместо Анар Дубанбаевой и Гулшаркан Култаевой, которые написали заявление об уходе.

Напомним, Гулшаркан Култаева стала членом ЦИК 19 февраля 2025 года. До этого она была депутатом ЖК. Анар Дубанбаева была членом Центризбиркома с 2021-го.

Читайте по теме
В Кыргызстане прекращена практика ротации глав айыл окмоту

Кандидатуры Суйунбека Касмамбетова и Кабылбека Мамбетаипова выдвинул президент.

Суйунбек Касмамбетов в октябре 2021 года назначен государственным секретарем и освобожден от должности в мае 2025-го.

Кабылбек Мамбетаипов в прошлом занимал различные должности в Сузакской райгосадминистрации (Джалал-Абадская область), был заместителем министра труда, занятости и миграции, а также директором службы по земельному и водному надзору при Министерстве сельского хозяйства. В 2012 году был координатором политической партии «Ата-Журт» по Джалал-Абадской области.

Айзада Субакожоева назначена замруководителя секретариата Нацсовета по виртуальным активам.

Она стала заместителем руководителя секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Айзада Субакожоева была заведующей отделом внешней политики аппарата президента, заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, директором Второго политического департамента Министерства иностранных дел.

Напомним, Садыр Жапаров в мае подписал Указ о создании государственного учреждения — секретариата Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте. Его учредителем является Садыр Жапаров, а руководителем — Фархат Иминов.

Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку.

Сделали они это на фоне критики результатов сборной на чемпионате мира.

Ранее любители борьбы оценили выступление кыргызстанских спортсменов как неудачное. В соцсетях звучали обвинения в адрес Федерации борьбы и тренеров. В ответ федерация заявляла, что одна бронзовая медаль — это значимое достижение для команды. Главным тренером был Уран Калилов.

О кадровых перестановках с 15 по 19 сентября читайте здесь.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344955/
просмотров: 333
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 сентября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 сентября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 сентября
В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы
Кыргызстан: кадровые перестановки за 25-29 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 18-22 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 11-15 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 4-8 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 28 июля — 1 августа
Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 июля
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат Куванычбек Конгантиев: Бишкек должен стать пешеходным городом. Машины нас душат
Строительство железной дороги КНР&nbsp;&mdash; КР&nbsp;&mdash; РУз перешло в&nbsp;практическую стадию Строительство железной дороги КНР — КР — РУз перешло в практическую стадию
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
27 сентября, суббота
12:19
Камеры, табло с погодой и указатели в Балыкчи готова бесплатно установить Турция Камеры, табло с погодой и указатели в Балыкчи готова бе...
12:00
Маньяк из Висконсина, драмы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
11:40
Кыргызстанцев осудили в России за незаконную перевозку краснокнижного кречета
11:19
В Германии депутат выступила в парламенте с ребенком на руках
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 сентября