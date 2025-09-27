Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 сентября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Депутаты Жогорку Кенеша объявили о самороспуске.

За принятие постановления проголосовали 84 нардепа из присутствующих 89. Против не проголосовал никто.

Депутат Улан Примов в своем докладе обозначил причины инициативы — сложность и риски при двух масштабных выборных кампаниях подряд. Он напомнил, что по плану в ноябре 2026 года должны состояться парламентские выборы, а в январе 2027-го — президентские.

Следующие выборы депутатов Жогорку Кенеша с учетом всех необходимых процедур будут назначены на 30 ноября.

В ЦИК избрали новых членов.

Ими стали Суйунбек Касмамбетов и Кабылбек Мамбетаипов. Они пришли вместо Анар Дубанбаевой и Гулшаркан Култаевой, которые написали заявление об уходе.

Напомним, Гулшаркан Култаева стала членом ЦИК 19 февраля 2025 года. До этого она была депутатом ЖК. Анар Дубанбаева была членом Центризбиркома с 2021-го.

Кандидатуры Суйунбека Касмамбетова и Кабылбека Мамбетаипова выдвинул президент.

Суйунбек Касмамбетов в октябре 2021 года назначен государственным секретарем и освобожден от должности в мае 2025-го.

Кабылбек Мамбетаипов в прошлом занимал различные должности в Сузакской райгосадминистрации (Джалал-Абадская область), был заместителем министра труда, занятости и миграции, а также директором службы по земельному и водному надзору при Министерстве сельского хозяйства. В 2012 году был координатором политической партии «Ата-Журт» по Джалал-Абадской области.

Айзада Субакожоева назначена замруководителя секретариата Нацсовета по виртуальным активам.

Она стала заместителем руководителя секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.

Айзада Субакожоева была заведующей отделом внешней политики аппарата президента, заместителем генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества, директором Второго политического департамента Министерства иностранных дел.

Напомним, Садыр Жапаров в мае подписал Указ о создании государственного учреждения — секретариата Национального совета по развитию виртуальных активов и блокчейн-технологий при президенте. Его учредителем является Садыр Жапаров, а руководителем — Фархат Иминов.

Тренерский штаб сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе ушел в отставку.

Сделали они это на фоне критики результатов сборной на чемпионате мира.

Ранее любители борьбы оценили выступление кыргызстанских спортсменов как неудачное. В соцсетях звучали обвинения в адрес Федерации борьбы и тренеров. В ответ федерация заявляла, что одна бронзовая медаль — это значимое достижение для команды. Главным тренером был Уран Калилов.

