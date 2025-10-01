В Госагентстве физической культуры и спорта Кыргызстана сменилось руководство

Садыр Жапаров подписал распоряжения о кадровых изменениях в Государственном агентстве физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, Айбек Абдымомунов освобожден от должности директора в связи с переходом на другую работу.

На его место назначен Казыбек Молдажиев. С 2004 года он занимал должность заведующего отделом контроля и заместителя начальника управления контроля исполнения решений президента и кабинета министров.

Фото из интернета. Казыбек Молдажиев

Распоряжения подписаны на основании пункта 5 части 1 статьи 70 и статьи 71 Конституции.