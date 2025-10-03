Назначен новый казы Ошской области

В руководстве Духовного управления мусульман Кыргызстана произошли кадровые изменения. Об этом сообщает его пресс-служба.

Согласно приказу муфтия Абдулазиза кары Закирова, новым казы Ошской области назначен Султанали ажы Гапуров.

Кроме того, другим распоряжением муфтия Абибилла ажы Кадырбердиев утвержден на должность главы отдела религиозного просвещения, работы с молодежью и женщинами.

В муфтияте отметили, что перестановки направлены на усиление деятельности в регионах и повышение эффективности работы с населением.