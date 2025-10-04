10:48
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Власть

Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош

Президент Садыр Жапаров одобрил закон о ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (МАР) о дополнительном финансировании проекта «Региональное экономическое развитие» в Ошской области и Оше. Документ подписан 21 апреля 2025 года в Вашингтоне (США).

Согласно закону, Министерство финансов Кыргызстана обязано уведомить МАР о выполнении всех необходимых внутренних процедур для вступления соглашения в силу.

Проект направлен на стимулирование экономического роста, создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры в регионе. Ранее в рамках программы уже реализовывались инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также по привлечению инвестиций.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/345817/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Депутатские кресла по $1 миллиону больше не продаются
В Оше устанавливают флагшток, открытие приурочат ко Дню города
Подготовка к зиме в Оше: уголь реализуют по 7,5-8 тысяч сомов за тонну
Минздрав КР: Информация о вспышке холеры — фейк
В городе Ош подрались гости двух свадеб. Троих водворили под стражу
Ош: в селе Аскалы завершено строительство новой школы
Садыр Жапаров встретился с экс-премьером Британии Тони Блэром: что обсуждали
Президент Садыр Жапаров отправится в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Дайырбек Орунбеков опроверг информацию о задержке реализации проекта «Ош-сити»
Популярные новости
Президент предложил конфисковывать внедорожники у&nbsp;людей, ездящих на&nbsp;них по&nbsp;горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам
Садыр Жапаров: Если пойду на&nbsp;выборы, уверен, меня поддержат 90&nbsp;процентов Садыр Жапаров: Если пойду на выборы, уверен, меня поддержат 90 процентов
Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на&nbsp;30&nbsp;ноября Садыр Жапаров назначил досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша на 30 ноября
Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об&nbsp;участии в&nbsp;парламентских выборах Эльвира Сурабалдиева первой подала заявление об участии в парламентских выборах
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
10:47
Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных при транспортном контроле Кыргызстан и Казахстан присоединятся к обмену данных пр...
10:20
В Кыргызстане объявлен конкурс на должности судей местных судов
09:50
Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош
09:43
Государству вернули 795 гектаров сельскохозяйственных земель в Чуйской области
09:35
В Бишкеке усилили подготовку к выборам: мэр потребовал прозрачности и порядка