Кыргызстан получит финансирование от Всемирного банка для развития города Ош

Президент Садыр Жапаров одобрил закон о ратификации соглашения между Кыргызской Республикой и Международной ассоциацией развития (МАР) о дополнительном финансировании проекта «Региональное экономическое развитие» в Ошской области и Оше. Документ подписан 21 апреля 2025 года в Вашингтоне (США).

Согласно закону, Министерство финансов Кыргызстана обязано уведомить МАР о выполнении всех необходимых внутренних процедур для вступления соглашения в силу.

Проект направлен на стимулирование экономического роста, создание новых рабочих мест и улучшение инфраструктуры в регионе. Ранее в рамках программы уже реализовывались инициативы по поддержке малого и среднего бизнеса, развитию транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также по привлечению инвестиций.