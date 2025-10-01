Трамп снова заявил о необходимости организовать встречу Путина и Зеленского

Дональд Трамп снова заявил о необходимости организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского для урегулирования конфликта в Украине. Об этом он заявил на экстренном совещании в Пентагоне.

«Мы должны урегулировать это с президентами Путиным и Зеленским, собрать их вместе и добиться результата. Но единственный способ сделать это — с позиции силы», — сказал глава Белого дома, выступая перед высшим офицерским составом армии США.

Он добавил, что распорядился разместить «подводную лодку или две» у побережья России, «они просто затаились».

Трамп также сообщил, что США модернизируют свой ядерный арсенал.

«Мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать... Я называю это «словом на букву Н» (nuclear — ядерный - прим. ред). Есть два слова на букву «Н», и вы не можете использовать ни одно из них», — сказал он.

Ранее стало известно, что глава Пентагона созвал сотни генералов и адмиралов на экстренное совещание. Мероприятие состоялось на базе Корпуса морской пехоты США в Куантико в штате Вирджиния.