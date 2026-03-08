В Иране избран новый верховный лидер, его имя пока не раскрывают

Совет экспертов Ирана избрал нового верховного лидера страны, однако его имя официально пока не названо. Об этом сообщили несколько членов совета, передают иранские государственные СМИ.

По их данным, решение о преемнике убитого аятоллы Али Хаменеи приняли 88 шиитских богословов, входящих в Совет экспертов. При этом представители совета отказались раскрывать, кто именно избран на эту должность.

Один из членов органа намекнул, что новым лидером может стать сын Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи. Об этом со ссылкой на источники также сообщает агентство AFP. Ранее, 3 марта, анонимные источники в Иране рассказали изданию DW, что именно он может стать преемником.

Комментируя голосование, член Совета экспертов Мохсен Хейдари заявил: «Большой Сатана также упоминал сделанный выбор». По всей видимости, он имел в виду президента США Дональда Трампа, который в интервью порталу Axios 5 марта заявил, что выступает против прихода к власти Моджтабы Хаменеи и намерен лично участвовать в выборе нового лидера.

Между тем Армия обороны Израиля 8 марта вновь заявила, что будет преследовать любого, кто станет преемником Али Хаменеи на посту верховного лидера Ирана.

Отметим, верховный лидер Ирана занимает эту должность пожизненно.