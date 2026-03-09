Война в Иране. Ее причины и последствия для Кыргызстана

В последний день февраля совместные силы Израиля и США начали войну против Ирана. Руководитель Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов — о причинах эскалации, возможных сценариях конфликта и его последствиях для региона и Кыргызстана.

Шах, аятолла и 47 лет конфронтации

Отношения Израиля и Ирана не всегда были вражескими. Иран был второй мусульманской страной после Турции, признавшей Израиль в 1950 году, и до 1979 года шахский режим поддерживал с еврейским государством дружеские отношения, включающие тесное экономическое сотрудничество и кооперацию спецслужб. Более того, они считались союзниками в целом ряде вопросов, одним из которых было совместное «противостояние» арабскому влиянию в регионе. Однако после исламской революции и прихода к власти аятоллы Хомейни, Израиль стал главным врагом Ирана. Новый великий аятолла Хаменеи, занявший пост после смерти Хомейни, не изменил жесткую риторику. По сути, с тех пор уничтожение «малого сатаны — Израиля и большого сатаны — США» стало главным идеологическим постулатом международной политики клерикального режима Ирана.

Израиль воспринял это как серьезную угрозу и отвечал тем же, включая все аспекты военного и разведывательного характера. Дело дошло до того, что Иран вместе со своими зарубежными прокси-организациями (Хезболла, Хуситы, Хамас) был фактически признан основной угрозой существования Израиля как государства.

Главным союзником Израиля всегда были США, где влияние израильского лобби всегда было очень большим.

Кроме того, США имели свои корни враждебных отношений с Ираном после исламской революции 1979 года: идеологические разногласия, борьба за нефть, экономическое и политическое влияние в регионе, противодействие иранской ядерной программе.

Таким образом, налицо непримиримость позиций, где каждая сторона жестко стоит на своем.

Горячая фаза

Прошлым летом противостояние сторон перешло от фазы многолетних санкций и прокси-войн к открытому противостоянию. Израиль и США утверждали, что Иран стоит в шаге от создания собственного ядерного оружия и дальше ждать они не могут.

Двенадцатидневная война показала неоспоримое технологическое преимущество американо-израильского альянса, но также и силу Ирана. Иран, конечно, мало что мог противопоставить воздушным ударам своих врагов, но и израильская ПВО показала, что она не всесильна. Удары беспилотников, но в большей степени баллистических ракет Ирана, частично преодолевали «железный купол», достигали своей цели, и целый ряд объектов на территории Израиля был поражен.

Нынешняя атака на Иран, начавшаяся 28 февраля, по масштабам уже превзошла прошлогоднюю, а волны ударов все увеличиваются. Их география и жестокость беспрецедентные. Наряду с военными страдают и гражданские. Достаточно сказать про трагический инцидент с попаданием ракеты в школу, где погибли сотни иранских детей, чтобы показать, насколько страдают мирные граждане страны.

Иран не может отвечать на равных, и поэтому использует другую тактику.

В ответ он наносит удары по американским базам и другим объектам (например, аэропорты и НПЗ), расположенным в арабских монархиях Персидского залива, а также Азербайджану, Ираку и британской базе на Кипре. Одна баллистическая ракета была также сбита и над территорией Турции.

В планах Ирана играть вдолгую, посеять хаос в ближневосточном регионе, поднять цены на нефть, повысить внутренние экономические и политические издержки для США до такого уровня, когда они уже не смогут тянуть войну дальше. Цель Ирана — не победить, а выстоять, перетерпеть и сохранить режим на своих условиях.

США и Израиль, в свою очередь, также рассчитывают на то, что Иран не сможет длительное время обороняться и в какой-то момент согласится на их условия: отказ от ядерной программы и существенное сокращение ракетного потенциала. Активно применяется тактика «обезглавливания» режима. Она показала свою эффективность в Венесуэле, где, после того как США выкрали Николаса Мадуро, оставшаяся госэлита быстро согласилась на любые условия, лишь бы остаться у власти.

Однако Иран в этом смысле оказался гораздо более устойчив. В первый же день войны более сорока самых высокопоставленных руководителей страны, включая аятоллу Хаменеи, были убиты. Но им на смену пришли руководители следующего звена, что было частью давно разработанного плана по сохранению прежней системы управления страной.

Тем не менее США с Израилем все еще не отказываются от планов по смене политического режима в Иране.

Причем сейчас речь не идет о развитии демократии и защите прав человека, как это бывало ранее. США устроит любая власть, которая согласится с их требованиями.

Есть ли такие силы в Иране? Сильной оппозиции по определению там нет уже много лет, но есть так называемые «умеренные» среди военных и гражданских, которые при определенных условиях, наверное, готовы были бы пойти на такое. Сын бывшего шаха Ирана Реза Пехлеви, проживающий в США, в последнее время также активизировался и предлагает свой план действий для Ирана, где ключевыми моментами являются: отделение религии от государства, отказ от ядерной программы, установление дружеских отношений с Израилем.

На сегодня падение режима аятолл и его смена на светский представляется маловероятным, однако, как будут развиваться события в будущем, сейчас мало кто может прогнозировать. Социально-экономические проблемы в Иране очень большие, о чем, например, говорят массовые протесты по всей стране в январе 2026. Причиной стала высокая инфляция и падение уровня жизни граждан. Тогда подавлением протестов занимались в основном не полиция или армия, а так называемые «басиджи» — полувоенные организации, тесно связанные с КСИР, итогом чему стали тысячи жертв среди мирного населения.

Известны также и социально-экологические проблемы, преследующие Иран последние годы.

Так, например, Тегеран столкнулся с беспрецедентной за последние десятилетия нехваткой питьевой воды, что стало следствием затянувшейся засухи, но также и плохого государственного управления.

Недовольных в Иране немало, но и поддерживающих режим аятолл также много. Все это ведет к поляризации внутриполитической ситуации, и ее относительная устойчивость держится в основном на жесткости режима, не позволяющего сформироваться сколько-нибудь организованной политической оппозиции.

Какие могут быть последствия для Кыргызстана

Очевидно, что Кыргызстану выгодно, если бы ближневосточный регион жил в мире и процветании, поэтому занятая Кыргызстаном позиция, призывающая к мирному разрешению любых разногласий, является стратегически правильной.

93-миллионный Иран обладает огромным экономическим, научным и культурным потенциалом для всего мира и для Центральной Азии, в частности. Для Кыргызстана Иран — еще и ближайший выход к морю, что при долгосрочном мире в регионе и введении в эксплуатацию железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан дало бы возможность нашей стране в разы нарастить свой транзитный потенциал и в целом торгово-культурный обмен со всем миром.

При этом, если рассматривать ближневосточную ситуацию с точки зрения «реальной политики», то можно с большой долей уверенности прогнозировать, что при сохранении нынешнего иранского режима Израиль и США продолжат военное и экономическое давление на него.

Даже если текущая война в ближайший период закончится, нет никаких гарантий, что она вновь не возобновится через некоторое время.

В силу непримиримых позиций, занимаемых сторонами, конфликт будет продолжаться до тех пор, пока одна из них либо сменит свою стратегическую позицию, либо ее внутригосударственные проблемы подорвут саму возможность продолжения противостояния.

В качестве мирного примера для установления стабильности в регионе можно привести политику, проводимую некоторыми другими странами региона. В 2020 году были впервые подписаны так называемые «Авраамовы соглашения» — серия договоров, заключенных при посредничестве США, о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами (ОАЭ, Бахрейн, Марокко, Судан). Они направлены на формирование экономического, технологического и оборонного сотрудничества, фиксируя отход от многолетней конфронтации.

Соглашения были названы в честь общего предка — Авраама (Ибрахима), почитаемого как в иудаизме, так и в христианстве и исламе.

Распространение Авраамовых соглашений на другие страны, включая Иран, могло бы дать ближневосточному региону, да и всему миру, возможность мирного и взаимовыгодного сотрудничества, однако на сегодня, в условиях идущей полномасштабной войны и озлобления сторон, говорить о реальности таких договоренностей между Ираном и Израилем пока преждевременно.