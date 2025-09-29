13:20
ОДКБ впервые внесет лазерное и другие новые виды вооружения в свои документы

Организация Договора о коллективной безопасности впервые внесет в свои основные документы новые виды вооружения, в том числе гиперзвуковое, лазерное оружие и беспилотные системы. Таким образом государства — участники объединения согласуют использование этих вооружений в ответ на военные угрозы, сообщил глава постоянной комиссии Парламентской ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности Анатолий Выборный.

По его словам, иностранные спецслужбы, террористические и экстремистские сообщества кратно активизировали разведывательную и подрывную деятельность против России и других членов ОДКБ.

«Нам важно тесно сотрудничать и обмениваться технологиями, экспертизой по новейшим видам оружия, разведданными, чтобы быть на шаг впереди опасностей», — сказал Анатолий Выборный.

Он добавил, что страны, входящие в организацию, в Санкт-Петербурге 7 октября должны рассмотреть «Модельное (типовое) соглашение о сотрудничестве членов ОДКБ при использовании новых видов оружия и технологий». Согласно документу, речь идет об «устройствах и предметах, предназначенных для поражения противника в вооруженной борьбе, а также о комплексах и инструментах современных и будущих достижений науки, техники, используемых в качестве средств ведения военных действий, включая нелетальное, психофизическое и иное воздействие на противника в целях принуждения его к миру».

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Армения.
