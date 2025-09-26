22:31
Власть

Бюджет и 12-летнее образование. В кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание

Адылбек Касымалиев провел очередное заседание. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, заслушана информация о проблемах дошкольного и школьного образования в стране. Доклад представили руководители Министерства просвещения, Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

«Проект протокольного решения, связанного с принятием мер по повышению уровня дошкольного и школьного образования, улучшению состояния зданий образовательных учреждений и созданию благоприятных условий для учителей одобрен членами кабмина», — говорится в сообщении.

В этом вопросе Адылбек Касымалиев дал ряд поручений, отметив, что с 1 сентября в школах начали обучение в рамках 12-летнего образования, ведется активная работа по разработке и изданию учебников, по поручению президента каждого учителя обеспечат ноутбуком.

«Также необходимо обеспечить финансирование в размере 3 миллиардов сомов на разработку и издание книг, регулярно проводить мероприятия по повышению квалификации учителей в связи с переходом общего школьного образования на 12-летний формат обучения. ГИК необходимо разработать программу обеспечения жильем молодых учителей с нулевой процентной ставкой. Минстрою поручено с учетом демографического роста обеспечить пересмотр генерального плана по строительству образовательных заведений в городах Бишкеке, Оше и Манасе и обеспечить их соответствие действующим стандартам гражданского строительства, современным инклюзивным требованиям», — сказал Адылбек Касымалиев.

Далее рассмотрен проект закона о республиканском бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Глава кабмина отметил, что годовой план 2025-го выполнен в полном объеме, по плану заложено 708 миллиардов сомов, по итогам января – августа фактическая реализация составила 749 миллиардов сомов, до конца года этот показатель составит 1 триллион сомов.
