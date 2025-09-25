22:58
Николя Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда

Бывший президент Франции Николя Саркози, которого суд отправил в тюрьму по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года, заявил, что не виновен, пишет НСН.

По словам политика, он намерен подать апелляцию.

«Если они хотят, чтобы я спал в тюрьме, я буду спать в тюрьме. Но с высоко поднятой головой! Я не виновен», — сказал Николя Саркози.

Напомним, суд признал экс-главу государства виновным по делу о коррупционном сговоре с бывшим лидером Ливии Муаммаром Каддафи и назначил ему наказание в виде пяти лет тюрьмы.
Николя Саркози заявил о намерении обжаловать приговор суда
