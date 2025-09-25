За коррупцию. Экс-главу Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает BFMTV.



Прокуратура обвиняла Николя Саркози в пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании, растрате государственных средств и участии в преступном сообществе. Все эти обвинения грозили ему сроком заключения до 10 лет.

По данным следствия, тогда президент Ливии Муамар Каддафи снабжал избирательную кампанию Николя Саркози миллионами евро, переправляя их в Париж в чемоданах. Сам политик обвинения отрицал.

Бывшего лидера Франции приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора.

Его также обвиняли в хищении государственных средств и пассивной коррупции, но суд его оправдал.