18:02
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Власть

За коррупцию. Экс-главу Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Экс-президент Франции Николя Саркози признан виновным в преступном сговоре по делу о ливийском финансировании предвыборной кампании 2007 года. Об этом сообщает BFMTV.

Прокуратура обвиняла Николя Саркози в пассивной коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании, растрате государственных средств и участии в преступном сообществе. Все эти обвинения грозили ему сроком заключения до 10 лет.

По данным следствия, тогда президент Ливии Муамар Каддафи снабжал избирательную кампанию Николя Саркози миллионами евро, переправляя их в Париж в чемоданах. Сам политик обвинения отрицал.

Бывшего лидера Франции приговорили к пяти годам тюрьмы с отсрочкой исполнения приговора.

Его также обвиняли в хищении государственных средств и пассивной коррупции, но суд его оправдал.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344931/
просмотров: 435
Версия для печати
Материалы по теме
Во Франции прошла масштабная забастовка против бюджетной политики правительства
Франция выдала ордер на арест бывшего президента Сирии Башара Асада
Сборная Кыргызстана по физике завоевала две бронзовые медали во Франции
На карте мира появится новое государство — Новая Каледония
Прокуратура Франции возбудила уголовное дело против соцсети Илона Маска
Фестиваль кочевников, посвященный Кыргызстану, прошел во Франции
Французский автомобильный концерн Renault запустит в Украине производство дронов
Во Франции задержали водителей грузовиков из Кыргызстана с наркотиками
Французский министр в Бишкеке: с кем он встретился и что обсудил?
Во Франции фермер нашел на своем участке золотые самородки на 3,5 миллиарда евро
Популярные новости
Зимой Минэнерго может прибегнуть к&nbsp;отключениям электроэнергии в&nbsp;часы пик Зимой Минэнерго может прибегнуть к отключениям электроэнергии в часы пик
Камчыбек Ташиев подарил семье с&nbsp;десятью детьми дом Камчыбек Ташиев подарил семье с десятью детьми дом
Неоднозначный закон. Что будет с&nbsp;депутатами после объявления о&nbsp;самороспуске Неоднозначный закон. Что будет с депутатами после объявления о самороспуске
Жилой квартал в&nbsp;городе Джалал-Абаде сровняли с&nbsp;землей. Что там будет Жилой квартал в городе Джалал-Абаде сровняли с землей. Что там будет
Бизнес
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
О! оплатит ваш старт в&nbsp;IT&nbsp;&mdash; успейте подать на&nbsp;стажировку Data engineering О! оплатит ваш старт в IT — успейте подать на стажировку Data engineering
Выгодная связь для бюджетников от&nbsp;Мобильного оператора&nbsp;О! Выгодная связь для бюджетников от Мобильного оператора О!
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
25 сентября, четверг
17:41
Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строительстве ТЭС Кыргызстан и «Интер РАО» рассматривают вопрос о строите...
17:37
На Иссык-Куле строят дорогу к курорту «Ала-Тоо Резорт»
17:34
В Кыргызстане упростят аккредитацию лекарств
17:32
В Кыргызстане введут в действие Кодекс о торговом мореплавании
17:29
За коррупцию. Экс-главу Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы