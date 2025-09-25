За распространение экстремистских материалов СМИ будут выносить предостережение

Порядок вынесения предостережения уполномоченными государственными органами в сфере противодействия экстремистской деятельности в отношении юридических лиц и иных организаций, указывающего на недопустимость распространения экстремистских материалов и осуществления экстремистской деятельности, разработали в МВД. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Предостережение, указывающее на недопустимость распространения экстремистских материалов, публичного одобрения действий организаций, признанных судом экстремистскими, и осуществления экстремистской деятельности при отсутствии признаков преступлений экстремистской направленности, может выноситься руководителю и (или) учредителю средства массовой информации, должностному лицу юридического лица или иной организации, говорится в справке-обосновании.

Предостережение будут применять при наличии данных, свидетельствующих о совершении должностными лицами СМИ, юрлиц или иных организаций, действий, связанных с распространением экстремистских материалов, публичным одобрением действий организаций, признанных судом экстремистскими.

В случае распространения экстремистских материалов или публичного одобрения действий организаций, признанных судом экстремистскими, в отношении должностных лиц, в том числе СМИ, проводится доследственная проверка.

Если в результате ее будут подтверждены и задокументированы сведения, следователь, в производстве которого находятся материалы доследственной проверки, направляет их копию в МВД или ГКНБ.

Для объявления предостережения руководителей СМИ или иных организаций будут вызвать повесткой.

Инициатор назвал основной целью проекта — установление правового механизма вынесения предостережений юридическим лицам и иным организациям за распространение экстремистских материалов и осуществление экстремистской деятельности для повышения эффективности профилактики экстремизма и обеспечения общественной и национальной безопасности.