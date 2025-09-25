Кыргызстан берет в кредит 9 миллионов евро для закрытия долга по CASA-1000

Жогорку Кенеш на заседании сегодня ратифицировал контракт между КР и Европейским инвестиционным банком по проекту «Дополнительное финансирование проекта передачи и торговли электроэнергией Центральная Азия — Южная Азия «CASA-1000».

Средства пойдут на выплату задолженности по выполненным работам по проекту CASA-1000. Ранее сообщалось, что строительство потребовало больше средств, чем планировалось изначально, в результате чего сложился долг в размере $40 миллионов. Часть из них была покрыта другими кредитами и остаток составил $8,7 миллионов, которые согласился выделить Европейский инвестиционный банк.

Кредит в 9 миллионов евро выдается на 29 лет под 3,662 процента годовых с 8-летним льготным периодом.

Представители Минэнерго ранее в ходе обсуждения сообщали, что все работы по проекту CASA-1000 в Кыргызстане завершены. Начать экспорт электроэнергии планируется в 2027 году — после завершения подготовки в других странах.