В Белом доме убрали портреты Обамы и обоих Бушей — Трамп приказал

Дональд Трамп приказал убрать портреты Барака Обамы и обоих Бушей в «менее заметное место», сообщает CNN со ссылкой на источники.

CNN
Фото CNN . Портрет Барака Обамы перенесли в закрытую часть резиденции

Отмечается, что портрет 44-го президента США, прежде висевший на входе в Белый дом, перенесли к вершине Парадной лестницы в закрытую часть резиденции, доступ в которую разрешен только для членов семьи лидера страны, агентов его охраны и небольшого числа сотрудников администрации.

Прежде портрет Барака Обамы видели все посетители резиденции. Как отмечает телеканал, такое решение «подчеркивает многолетнюю напряженность между 44-м и 47-м президентами США».

Кроме того, на лестницу были перемещены портреты Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего, с которыми у Трампа также «сложились напряженные отношения».

Протокол и устоявшаяся традиция требуют, чтобы портреты последних президентов размещались на самом видном месте у входа в Белый дом, заметном посетителям. По словам источников, Трамп лично контролирует все изменения интерьера Белого дома.
