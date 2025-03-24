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Власть

Исказили. Трамп потребовал убрать свой портрет из Капитолия в штате Колорадо

Дональд Трамп потребовал убрать свой портрет из Капитолия в штате Колорадо. В своей соцсети Truth Social президент США написал, что его официальный портрет, который дополнил галерею портретов американских лидеров в Капитолии, «преднамеренно искажен».

СМИ
Фото СМИ. Портрет Дональда Трампа в Капитолии (штат Колорадо)

По словам главы государства, его изображение «целенаправленно исказили». Он призвал губернатора Колорадо Джареда Полиса снять портрет, поскольку картина возмутила не только его самого, но и «многих людей» из штата.

Речь идет о портрете Дональда Трампа авторства художницы Сары Бордман.

«Никому не нравятся плохие фотографии или картины, на которых вас плохо изобразили. Но та, которая в Капитолии (Колорадо) и которую выставил губернатор вместе со всеми другими президентами, была намеренно искажена до такого уровня, какого даже я, пожалуй, никогда не видел», — возмутился глава Белого дома.

Американский лидер отметил, что ранее та же художница рисовала его предшественника Барака Обаму, и тот выглядит «замечательно», «вероятно, с возрастом она утратила свой талант». Он также заявил, что Джареду Полису «должно быть стыдно за себя».
Ссылка: https://24.kg/vlast/323716/
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