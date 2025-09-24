С 2027 года начнут платить за рождение 4-го и последующих детей. ЖК принял закон

Депутаты на заседании Жогорку Кенеша приняли поправки в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике».

Законопроект предусматривает единовременную выплату «Бала Береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и в отдаленных труднодоступных зонах.

Деньги будут выплачиваться матерям, родившим четвертого и более детей после 1 января 2026 года. Средства будут выделяться при достижении ребенком одного года. Ранее сообщалось, что в бюджете 2027 года уже предусмотрено 6,6 миллиарда сомов.

Ранее указом президента была установлена сумма выплат за рождение:

4-го ребенка — 100 тысяч сомов;

5-го ребенка — 600 тысяч сомов;

6-го ребенка — 800 тысяч сомов;

7-го ребенка — 1 миллион сомов;

8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;

9-го ребенка — 1,5 миллиона сомов;

10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.

Законопроект был внесен на первое чтение, но депутаты без обсуждения приняли документ сразу в трех чтениях.