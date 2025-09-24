18:28
Власть

С 2027 года начнут платить за рождение 4-го и последующих детей. ЖК принял закон

Депутаты на заседании Жогорку Кенеша приняли поправки в Закон «О государственных пособиях в Кыргызской Республике». 

Законопроект предусматривает единовременную выплату «Бала Береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и в отдаленных труднодоступных зонах.

Деньги будут выплачиваться матерям, родившим четвертого и более детей после 1 января 2026 года. Средства будут выделяться при достижении ребенком одного года. Ранее сообщалось, что в бюджете 2027 года уже предусмотрено 6,6 миллиарда сомов.

Ранее указом президента была установлена сумма выплат за рождение:

  • 4-го ребенка — 100 тысяч сомов;
  • 5-го ребенка — 600 тысяч сомов;
  • 6-го ребенка — 800 тысяч сомов;
  • 7-го ребенка — 1 миллион сомов;
  • 8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;
  • 9-го ребенка — 1,5 миллиона сомов;
  • 10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.

Законопроект был внесен на первое чтение, но депутаты без обсуждения приняли документ сразу в трех чтениях.
