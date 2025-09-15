18:00
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

На выплаты за рождение 4-го и последующих детей выделят 6,6 миллиарда сомов

Депутаты на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике обсудили законопроект, предусматривающий единовременную выплату «Бала Береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и в отдаленных труднодоступных зонах.

Читайте по теме
Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?

Как сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев, деньги будут выплачивать матерям, родившим четвертого и более детей после 1 января 2026 года. По его словам, в бюджете 2027 года уже предусмотрено 6,6 миллиарда сомов.

Ранее указом президента была установлена сумма выплат за рождение:

  • 4-го ребенка — 100 тысяч сомов;
  • 5-го ребенка — 600 тысяч сомов;
  • 6-го ребенка — 800 тысяч сомов;
  • 7-го ребенка — 1 миллион сомов;
  • 8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;
  • 9-го ребенка — 1,5 миллиона сомов;
  • 10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.

Средства, согласно законопроекту, будут выплачиваться матерям при достижении ребенком одного года.

По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект в первом чтении. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343587/
просмотров: 468
Версия для печати
Материалы по теме
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Миллионы за многодетность. Помогут ли выплаты увеличить население Кыргызстана?
Новые пособия при производственных травмах и смерти утвердили в Кыргызстане
В Кыргызстане выросло число получателей соцпособий
В Китае семьям с детьми до трех лет начнут выплачивать по $500 в год
Рассмотреть вопрос пособий для всех детей до трех лет предлагает Эдиль Байсалов
Только 21 процент детей, живущих за чертой бедности в КР, получают пособие
Размер пособия «үй-бүлөгө көмөк» увеличат на 25 процентов с 1 августа 2025 года
Пособия семьям с детьми из высокогорных районов начнут выплачивать в 2026 году
Разработан законопроект о новом пособии для многодетных матерей
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн Впервые в Кыргызстане: MBANK запустил сервис регистрации юридических лиц онлайн
MIX от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; тариф, который ты&nbsp;собираешь сам MIX от MEGA — тариф, который ты собираешь сам
КРСУ сегодня меняется очень быстро&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;ректором Сергеем Волковым КРСУ сегодня меняется очень быстро — интервью с ректором Сергеем Волковым
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
15 сентября, понедельник
17:59
В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в город В Балыкчи строят современный рыбный рынок на въезде в г...
17:46
В Беларуси освобожденного экс-кандидата в президенты снова отправили в колонию
17:41
Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
17:32
В городе Ош заработали 20 зарядных станций для электромобилей
17:31
Без газа на четыре дня останется часть Бишкека