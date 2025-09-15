На выплаты за рождение 4-го и последующих детей выделят 6,6 миллиарда сомов

Депутаты на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике обсудили законопроект, предусматривающий единовременную выплату «Бала Береке» многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и в отдаленных труднодоступных зонах.
Как сообщил министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев, деньги будут выплачивать матерям, родившим четвертого и более детей после 1 января 2026 года. По его словам, в бюджете 2027 года уже предусмотрено 6,6 миллиарда сомов.
Ранее указом президента была установлена сумма выплат за рождение:
- 4-го ребенка — 100 тысяч сомов;
- 5-го ребенка — 600 тысяч сомов;
- 6-го ребенка — 800 тысяч сомов;
- 7-го ребенка — 1 миллион сомов;
- 8-го ребенка — 1 миллион 200 тысяч сомов;
- 9-го ребенка — 1,5 миллиона сомов;
- 10-го и более ребенка — 2 миллиона сомов.
Средства, согласно законопроекту, будут выплачиваться матерям при достижении ребенком одного года.
По итогам обсуждения депутаты одобрили законопроект в первом чтении.