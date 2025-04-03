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Власть

Саммит Евросоюз — Центральная Азия. Безопасность — важная тема для региона

В преддверии первого саммита Центральная Азия — Европейский союз в Самарканде президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев дал большое интервью журналистам Euronews. Он, в частности, рассказал, как лидеры пяти стран Центральной Азии будут решать вопросы безопасности и о сферах сотрудничества, представляющих интерес.

«Мы являемся свидетелями глубокой трансформации системы международных отношений. В мире происходят масштабные изменения, последствия которых пока трудно предсказать.

Обеспечение региональной безопасности всегда было и продолжает оставаться одним из важнейших приоритетов для стран Центральной Азии. Именно поэтому в 2023 году мы поставили задачу вынести на экспертное обсуждение новую повестку сотрудничества стран Центральной Азии и ЕС в этой сфере.

Мы понимаем, что наш регион и Евросоюз сталкиваются с общими угрозами и вызовами в сфере безопасности, в том числе в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, включая незаконный оборот наркотиков.

В этой связи сотрудничество с Европейским союзом в области безопасности является одним из ключевых направлений нашего взаимодействия. С учетом современных реалий считаем важным не только продолжать кооперацию в рамках уже действующих программ, но также разрабатывать новые инициативы, направленные на противодействие киберугрозам и экстремизму», — сказал президент Узбекистана.

По словам Шавката Мирзиеева, Афганистан остается одним из ключевых направлений внешней политики. В то время как многие страны воздерживаются от взаимодействия с временным правительством и интеграции Афганистана в региональное и международное сотрудничество, Узбекистан активно взаимодействует со своим южным соседом.

«Подход Узбекистана в отношении Афганистана всегда отличался прагматизмом и долгосрочной стратегической направленностью. Мы никогда не закрывались и не отворачивались от нашего соседа. Мы всегда считали, что развитие Афганистана невозможно без конструктивного взаимодействия с соседними странами, в том числе с Узбекистаном, как его ближайшим и важнейшим партнером.

Надо признать, что многие, кто не был согласен с нашей политикой в отношении Афганистана, вынуждены сегодня признать ее правильность и безальтернативность», — заявил он.

По мнению Шавката Мирзиеева, нынешнему руководству Афганистана удалось стабилизировать ситуацию, направить свои ресурсы на развитие инфраструктуры, включая аэропорты, внутренние железнодорожные сети, водно-энергетические объекты, а также на сокращение посевов опиума.

По данным ООН, после запрета на продажу наркотиков, введенного талибами в 2023 году, посевы опиума в Афганистане сократились на 95 процентов. Оказывается помощь сельским общинам, развивается альтернативное сельское хозяйство, чтобы построить в Афганистане будущее без опиума.

«Считаем, что в современных условиях Афганистан следует рассматривать через призму открывающихся стратегических возможностей. Критически важно вовлекать Афганистан в международные мирохозяйственные процессы, в том числе путем реализации инфраструктурных проектов на его территории.

В этом контексте, мы готовы работать сообща с Европейским союзом и другими международными партнерами для того, чтобы совместно продвигать позитивную повестку и инициативы, которые помогут Афганистану не только преодолеть текущие кризисы, но и развиваться в долгосрочной перспективе. Первостепенной задачей на данном этапе, на наш взгляд, является продолжение оказания помощи Афганистану в сфере образования», — отметил глава страны.

Он выразил уверенность, что стабилизация положения в Афганистане и его восстановление отвечают общим интересам стран Центральной Азии и Европейского союза.

Напомним, первый саммит Евросоюз — Центральная Азия пройдет в Самарканде 3-4 апреля.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324781/
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