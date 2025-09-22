Комитет одобрил законопроект о запрете рекламы услуг психологов без образования. Решение принято сегодня на заседании комитета по социальной политике при рассмотрении законопроекта «О рекламе».

Инициаторами выступил ряд депутатов. Илимбек Кубанычбеков отметил, что документ разработан для защиты граждан от действий псевдопсихологов, от действий которых в последнее время стали страдать многие люди. «В законе сейчас нет запрета на подобного рода рекламу, что создает риск для психического развития граждан. Немало случаев, когда из-за неправильной консультации разводятся семьи. Многие так называемые психологи работают без соответствующего диплома. Мы учли замечания правительства. Есть решение пяти фракций», – добавил он.

Депутаты отметили, что законопроект хороший в свете того, что увеличилось число псевдопсихологов, которые обманывают граждан.

Депутат Эльдар Абакиров отметил, что поддерживает законопроект, отметив, что с другой стороны в школах необходимо увеличивать число психологов.

«Мне пишут специалисты, что в одной госшколе, где учатся 3-4 тысячи школьников, есть только один психолог. А должно быть 300-350 по госстандарту. По статданным где-то в 537 школах нет психологов. Необходимо увеличивать число психологов в школах. Если их будет больше, то они будут работать превентивно, чтобы среди детей было меньше преступлений и плохих явлений в обществе», – считает он.

Представители Министерства просвещения отметили, что планируют увеличить количество психологов в школах.

Как сообщил первый заместитель министра просвещения Мухтарбек Баймурзаев, в Бишкеке работают 120 штатных психологов. «Один штат психолога на школу. Мы обратились в Минфин с просьбой об увеличении штата психологов», – добавил он.

Комитет ЖК одобрил законопроект, которым запрещается рекламировать услуги псевдопсихологов, не имеющих соответствующего образования.