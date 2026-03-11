10:41
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.12
Власть

Профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС

Сегодня на заседании профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность министра чрезвычайных ситуаций. 

Информацию о кандидате представил постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев.

В ходе обсуждения депутат Венера Салямова спросила у Канатбека Чыныбаева о планируемых реформах в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Он ответил, что особое внимание будет уделено вопросам повышения потенциала сотрудников, цифровизации и противодействия коррупции.

Комитет одобрил и направил на рассмотрение парламента вопрос о даче согласия на назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС.
Ссылка: https://24.kg/vlast/365432/
просмотров: 170
Версия для печати
Материалы по теме
Военная прокуратура возбудила дело против экс-главы МЧС Урматбека Шамырканова
Канатбек Чыныбаев назначен и. о. министра чрезвычайных ситуаций
Министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов освобожден от должности
Полномочия комитетов Жогорку Кенеша решили перераспределить заново
В Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер — МЧС
Трагедия на шахте в Баткенской области: два человека погибли
В Кадамджае от селевой угрозы защищают дома, дороги и школу
Соболезнования после гибели детей при пожаре в Узгене выразил глава МЧС
МЧС предупреждает о сильном ветре в Бишкеке и Чуйской области
В Бишкеке туман, видимость составляет около 200 метров
Популярные новости
Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на&nbsp;двух трассах Кыргызстана. Прайс Кабмин утвердил платный проезд через тоннели на двух трассах Кыргызстана. Прайс
Дастан Бекешев не&nbsp;поддерживает сокращение количества членов ЦИК Дастан Бекешев не поддерживает сокращение количества членов ЦИК
Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из&nbsp;состава Совета мира Индонезия стала первой страной, которая угрожает выйти из состава Совета мира
Президент выступил против дополнительных требований к&nbsp;накопителям энергии в&nbsp;ВИЭ Президент выступил против дополнительных требований к накопителям энергии в ВИЭ
Бизнес
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
MEGA поздравила первых абонентов-женщин с&nbsp;Международным женским днем MEGA поздравила первых абонентов-женщин с Международным женским днем
11 марта, среда
10:35
Горсуд отменил приговор бывшему мэру Токмока. Дело направлено на пересмотр Горсуд отменил приговор бывшему мэру Токмока. Дело напр...
10:35
В Караколе взыскано более 14 миллионов сомов задолженности по госкредиту
10:35
Война с Ираном наносит серьезный удар по мировой экономике — Associated Press
10:29
Экс-депутат парламента Куванычбек Конгантиев задержан
10:27
Профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС