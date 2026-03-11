Профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС

Сегодня на заседании профильный комитет одобрил назначение Канатбека Чыныбаева на должность министра чрезвычайных ситуаций.

Информацию о кандидате представил постоянный представитель президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Бектур Зулпиев.

В ходе обсуждения депутат Венера Салямова спросила у Канатбека Чыныбаева о планируемых реформах в Министерстве чрезвычайных ситуаций. Он ответил, что особое внимание будет уделено вопросам повышения потенциала сотрудников, цифровизации и противодействия коррупции.

Комитет одобрил и направил на рассмотрение парламента вопрос о даче согласия на назначение Канатбека Чыныбаева на должность главы МЧС.