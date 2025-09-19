12:13
ЦИК утвердила новый порядок формирования и уточнения списков избирателей

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов утвердила новое положение о взаимодействии с государственными органами при составлении, уточнении и идентификации списков избирателей и участников референдума. Документ принят 10 сентября.

Теперь все процедуры будут строиться на базе Единого государственного реестра населения и системы учета избирателей. Это позволит автоматически формировать списки по каждому участку, исключая тех, кто:

  • не достиг 18 лет на день голосования;
  • не прошел биометрическую регистрацию;
  • лишен свободы по решению суда или признан недееспособным;
  • вышел из гражданства или умер.

Списки будут обновляться регулярно: ежедневно в период выборов и ежемесячно в межвыборный период. Каждый избиратель сможет проверить свои данные через портал «Тизме» и внести уточнения в случае ошибок.

  • Предварительные списки составляются за 80 дней до дня голосования.
  • Контрольные списки — за 35 дней.
  • Окончательные списки печатаются и передаются на участки за 10 дней до выборов.

Бюллетени и идентификация избирателей будут проходить через специальные устройства, привязанные к биометрическим данным. Перед выборами Центризбирком совместно с органами по регистрации населения проверит исправность техники и доставит ее на места.

Министерство иностранных дел обязано за 85 дней до выборов предоставить сведения о гражданах, стоящих на консульском учете и прошедших биометрическую регистрацию. Окончательные списки формируются посольствами и консульствами за 15 дней до голосования.

За предоставление неточных или ложных данных о гражданах государственные органы и должностные лица будут нести ответственность по закону. 
Ссылка: https://24.kg/vlast/344140/
