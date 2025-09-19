Над популяризацией общей истории работают Кыргызстан, Казахстан и Россия

Россия, Казахстан и Кыргызстан продолжают налаживать взаимодействие в области изучения и популяризации общей истории. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Работаем с коллегами из Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Стараемся наладить взаимодействие по изучению, преподаванию и популяризации нашей общей истории. Это непростая работа. Но есть добрая воля с нашей стороны и со стороны наших друзей и партнеров», — уточнил он.

Владимир Мединский принимает участие во II Международной научно-практической конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации», которая проходит в Манжероке (Республика Алтай).

Кыргызстан на мероприятии представлял госсекретарь Марат Иманкулов.

В рамках конференции проходит серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Ранее сообщалось, что одной из центральных тем конференции стала выработка механизмов продвижения научно обоснованной, неконфликтной оценки исторического прошлого. Речь об их создании шла на круглых столах, посвященных перспективным направлениям и новым форматам гуманитарной интеграции в Евразии, где представлены наиболее удачные образовательные, научные и медиапроекты.