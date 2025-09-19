13:04
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Власть

Над популяризацией общей истории работают Кыргызстан, Казахстан и Россия

Россия, Казахстан и Кыргызстан продолжают налаживать взаимодействие в области изучения и популяризации общей истории. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

«Работаем с коллегами из Кыргызской Республики и Республики Казахстан. Стараемся наладить взаимодействие по изучению, преподаванию и популяризации нашей общей истории. Это непростая работа. Но есть добрая воля с нашей стороны и со стороны наших друзей и партнеров», — уточнил он.

Владимир Мединский принимает участие во II Международной научно-практической конференции «Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации», которая проходит в Манжероке (Республика Алтай).

Кыргызстан на мероприятии представлял госсекретарь Марат Иманкулов.

В рамках конференции проходит серия научных обсуждений истории тюркских народов, одной из тем станет вопрос о совместных действиях по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства.

Ранее сообщалось, что одной из центральных тем конференции стала выработка механизмов продвижения научно обоснованной, неконфликтной оценки исторического прошлого. Речь об их создании шла на круглых столах, посвященных перспективным направлениям и новым форматам гуманитарной интеграции в Евразии, где представлены наиболее удачные образовательные, научные и медиапроекты.
Ссылка: https://24.kg/vlast/344107/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Обоснованную, неконфликтную оценку исторического прошлого обсудили на Алтае
В экспедиции «Большой Алтай: тюркское наследие» принимают участие ученые КР
Тюркская универсиада. Сборная КР по вольной борьбе завоевала шесть медалей
Этнографы России и Кыргызстана исследуют тюркское наследие в Республике Алтай
Кыргызстанские ученые отправились на Алтай для изучения истории кыпчаков
ОТГ поддержала подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
Глава кабмина КР Адылбек Касымалиев подарил снежных барсов Республике Алтай
Кыргызстан нацелен на сокращение парниковых выбросов на 16 процентов к 2030 году
Председатель кабинета министров с рабочим визитом прибыл в Алтай
Двое кыргызстанцев помогли нелегалам пересечь границу России, они арестованы
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
&laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум «Элдик Банк» и Азербайджано-Кыргызский фонд развития подписали меморандум
19 сентября, пятница
13:01
Дело о троллейбусах. Городской суд оставил в силе решение первой инстанции Дело о троллейбусах. Городской суд оставил в силе решен...
13:01
В Бишкеке открыли памятник Нузупу
12:55
Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
12:48
Над популяризацией общей истории работают Кыргызстан, Казахстан и Россия
12:33
Россельхознадзор предотвратил отправку в Кыргызстан партии зараженного леса