С 1 апреля 2026 года учителям и медикам повысят зарплату. Об этом в интервью агентству «Кабар» заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, сейчас в стране работает более 93 тысяч педагогов, из которых свыше 87 тысяч — в государственных школах.

«Конечно, наблюдаются случаи нехватки кадров из-за низкой заработной платы, но эта проблема в последние годы значительно сократилась. По предоставленным мне данным, на начало этого учебного года дефицит учителей составил 947 человек, а не 2,5 тысячи, как ранее. Это результат наших системных мер. С 1 апреля следующего года мы повысим заработную плату педагогам и медикам. После этого проблема будет решена», — сказал глава государства.

Он напомнил, что ежегодно педагогические вузы и колледжи выпускают более тысячи новых специалистов, большинство из которых направляются в школы.

«Также принимаются меры по привлечению воспитателей детских садов в начальные классы и по ранней интеграции студентов в школьную среду через дуальное образование. Проблема нехватки учителей будет решена. Я дал поручение Министерству высшего образования: студенты последних курсов будут направляться на длительную практику с оплатой труда. На самом деле дефицит педагогов стал глобальной проблемой — в некоторых странах нехватка исчисляется сотнями тысяч, порядка 400 тысяч. Не буду уточнять, о каком именно государстве идет речь», — сказал Садыр Жапаров.

Он добавил, что запускаются новые социальные инициативы для привлечения лучших учителей и решения проблемы дефицита.

«Превратим «депозит учителя» в возможность получения долгосрочной ипотеки. Краткосрочно переподготовим дипломированных специалистов, не нашедших работу, и будем привлекать волонтеров с выплатой дополнительного вознаграждения», — подытожил президент.