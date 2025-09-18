17:21
Власть

Подарок после выговора. Президент вручил мэру Оша служебный Li Auto L9

Президент Садыр Жапаров вручил мэру Оша Женишбеку Токторбаеву новый служебный автомобиль Li Auto L9.

По данным автодилеров, стоимость модели составляет порядка $56 тысяч, что эквивалентно примерно 4,9 миллиона сомов по текущему курсу.

Примечательно, что всего несколько дней назад глава государства объявил Женишбеку Токторбаеву строгий выговор за ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей, а именно не соблюдал нормы этики. Несмотря на это, мэр получил новую служебную машину, которую теперь будет использовать в работе.

В соцсетях подарок уже вызвал активное обсуждение: одни называют его признанием заслуг градоначальника, другие — противоречивым шагом на фоне недавнего дисциплинарного взыскания.

Напомним, что ранее мэр Оша уже получал автомобиль от высшего руководства страны. В прошлый раз подарок главы ГКНБ Камчыбека Ташиева Женишбек Токторбаев передарил своей пресс-службе.
