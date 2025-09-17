Деятелей религии призвали думать не только о духовном, но и о хлебе насущном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что религиозные конфессии во все времена помогали людям преодолевать жизненные трудности и невзгоды. Поэтому, говоря о высоких духовных материях, считает он, нельзя упускать из виду и вопросы, связанные с «хлебом насущным». Об этом глава РК заявил на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий «Диалог религий: синергия во имя будущего».

По его словам, несмотря на значительный прогресс, человечество продолжает сталкиваться с множеством гуманитарных вызовов.

«Миллионы людей все еще страдают от голода, эпидемий, деградации окружающей среды и изменений климата. Казахстан прилагает серьезные усилия для сокращения бедности, решения экологических проблем и оказания гуманитарной помощи. Данные проблемы планируется обсудить в ходе регионального саммита в Астане по вопросам экологии и устойчивого развития в апреле следующего года. Наша страна — самая северная и самая большая по территории часть исламского мира. Тридцать лет назад мы вступили в Организацию исламского сотрудничества. В рамках этого авторитетного объединения РК стала инициатором создания Исламской организации по продовольственной безопасности», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что религиозные деятели исстари вдохновляют и наставляют людей на благие дела и проявление сострадания к нуждающимся.

«Религиозные общины вносят большой вклад в достижение Целей устойчивого развития, запуская гуманитарные миссии и добровольческие программы, открывая школы и больницы, поддерживая молодежь и уязвимые группы, продвигая климатическую повестку и вопросы миграции. Это еще раз доказывает, что у религий и в XXI веке есть мощный созидательный потенциал, который необходимо использовать в полной мере», — заметил президент.

Он напомнил, что духовные традиции всех народов учат беречь природу и жить в гармонии с окружающим миром. По словам Касым-Жомарта Токаева, климатические изменения и их пагубные последствия — это не столько научный или экономический вопрос, сколько фундаментальный нравственный вызов.

«Перед лицом потенциальной экологической катастрофы критически важно усилить международное единство и координацию на глобальном и региональном уровнях. Поэтому предлагаю в рамках съезда обсудить инициативу о разработке совместного документа о роли религиозных лидеров в борьбе с климатическими изменениями. В документе можно было бы зафиксировать общие принципы экологической ответственности, базирующиеся на духовных традициях с особым акцентом на поддержку уязвимых регионов», — сказал он.