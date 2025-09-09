Руслан Ставриди назначен директором Театра кукол имени Мусы Жангазиева. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и молодежной политики.

В приказе главы ведомства отмечается, что Руслан Ставриди теперь новый руководитель Кыргызского государственного театра кукол имени Мусы Жангазиева.

Он родился 8 декабря 1963 года в городе Фрунзе. После окончания средней школы в 1981–1982 годах учился в театральной студии Кыргызского национального академического драматического театра, а в 1982–1984 годах служил в рядах Советской Армии.

Свою трудовую деятельность начал в 1984 году актером Республиканского театра кукол во Фрунзе.

1993–1997 годы — директор малого предприятия «Нина»;

1997–2004 — заместитель директора ООО «Аверс»;

2004–2008 — региональный менеджер ОсОО «Кастелла», «Дирол» — Кабири;

2009–2023 — технический работник Кыргызского государственного театра кукол;

С 2023 года — заместитель директора Кыргызского государственного театра кукол.