В мэрии Бишкека новый начальник управления капитального строительства

В мэрии столицы произошли кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Новым начальником управления капитального строительства назначен Эрмек Арымбаев. Ранее он работал заместителем руководителя управления.

Распоряжение подписал мэр Бишкека Айбек Джунушалиев.

Фото мэрии. Эрмек Арымбаев

В июле после обхода санитарных объектов в Ленинском и Первомайском районах освобождены от занимаемой должности начальник управления капитального строительства Болот Чолпонбаев и его заместители Болот Апилов и Адилет Турдуев.