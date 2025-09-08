10:03
Власть

Айдай Карагулова назначена замдиректора департамента финансовой политики ЕЭК

Кыргызстанка Айдай Карагулова назначена заместителем директора департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии. Об этом сообщается на сайте ЕЭК.

пресс-службы ЕЭК
Фото пресс-службы ЕЭК. Айдай Карагулова назначена замдиректора департамента финансовой политики ЕЭК

Айдай Карагулова родилась в 1979 году в Бишкеке. В 2000 году окончила Кыргызский государственный технический университет имени Исхака Раззакова по специальности «Экономика», а в 2017 году — магистратуру Академии управления при президенте КР по направлению «Государственная политика и управление».

Трудовую деятельность начала в 2000 году в Налоговой службе, где проработала на различных должностях до 2013 года. С 2013 года до 2018 года занимала должность эксперта отдела финансов и кредитной политики аппарата правительства КР.

В 2018 году назначена заместителем председателя Государственной налоговой службы КР.

С 2022 года по 2025 год работала экспертом, затем заведующей сектором по делам Евразийского экономического союза отдела внешней политики администрации президента.
