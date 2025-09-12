11:33
Попытка госпереворота. Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы

Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы по делу о попытке государственного переворота. Об этом сообщает портал G1.

Первая палата Верховного федерального суда страны постановила приговорить Жаира Болсонару к 27 годам и 3 месяцам лишения свободы по делу о попытке государственного переворота. Четырьмя голосами против одного комиссия постановила, что он виновен во всех пяти преступлениях, в которых его обвинила Генпрокуратура Бразилии. Главное обвинение — попытка свержения «демократии» и предотвращение инаугурации действующего президента Лулы да Силвы в конце 2022 года и начале 2023-го.

Коллегия также признала виновными еще семерых обвиняемых — его бывших помощников и военнослужащих. Отбывание наказания начнется не сразу — после завершения судебного разбирательства адвокаты могут подать возражения и апелляции, которые должны быть рассмотрены Верховным федеральным судом.

Жаир Болсонару — президент Бразилии в 2019-2023 годах.
