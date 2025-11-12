Против вырубки лесов. Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии

Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии — они протестуют против вырубки лесов Амазонии. Об этом сообщает DW.

Фото Reuters

Десятки представителей коренных народов попытались ворваться на территорию Конференции ООН по вопросам изменения климата в бразильском городе Белене. Протестующие вступили в столкновения с охранниками, некоторые из них получили ранения. В итоге охранники оттеснили индейцев. Участникам конференции пришлось остаться внутри здания до разрешения ситуации, позже им позволили выйти.Лидеры бразильских индейцев хотят, чтобы их позицию учли на саммите при принятии решений в области лесопользования. Один из влиятельных представителей народа каяпо Раони Метуктире рассказал, что многие бразильские индейцы недовольны текущими промышленными и девелоперскими проектами в тропических лесах. Он призвал правительство Бразилии предоставить аборигенам больше прав для защиты Амазонии. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в преддверии конференции называл коренные народы «важными участниками переговоров».30-я Конференция ООН по вопросам изменения климата — COP30 — проходит в Бразилии через 10 лет после Парижского соглашения, которое стало поворотным моментом в борьбе с изменением климата.