21:27
USD 87.45
EUR 101.24
RUB 1.08
Общество

Против вырубки лесов. Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии

Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии — они протестуют против вырубки лесов Амазонии. Об этом сообщает DW.

Reuters
Фото Reuters

Десятки представителей коренных народов попытались ворваться на территорию Конференции ООН по вопросам изменения климата в бразильском городе Белене. Протестующие вступили в столкновения с охранниками, некоторые из них получили ранения. В итоге охранники оттеснили индейцев. Участникам конференции пришлось остаться внутри здания до разрешения ситуации, позже им позволили выйти.

Лидеры бразильских индейцев хотят, чтобы их позицию учли на саммите при принятии решений в области лесопользования. Один из влиятельных представителей народа каяпо Раони Метуктире рассказал, что многие бразильские индейцы недовольны текущими промышленными и девелоперскими проектами в тропических лесах. Он призвал правительство Бразилии предоставить аборигенам больше прав для защиты Амазонии. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва в преддверии конференции называл коренные народы «важными участниками переговоров».

30-я Конференция ООН по вопросам изменения климата — COP30 — проходит в Бразилии через 10 лет после Парижского соглашения, которое стало поворотным моментом в борьбе с изменением климата.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/350658/
просмотров: 345
Версия для печати
Материалы по теме
Попытка госпереворота. Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы
За последние 20 лет вырубка лесов стала причиной смерти 500 тысяч человек
Лесная служба ответила на сообщения о вырубке деревьев в Кегети
Город Буритикупу (Бразилия) уходит под землю: объявлен режим ЧС
Авиакатастрофа в Актау. В Бразилии расшифровали черные ящики
Авиакатастрофа в Актау. Казахстан отправит черные ящики в Бразилию
Расследование авиакатастрофы. Специалисты конгломерата Embraer прибыли в Актау
Специалисты конгломерата Embraer вылетели в Актау для участия в расследовании
Байден извинился за принудительное помещение детей индейцев в специнтернаты
В Бразилии соцсеть X оштрафовали почти на $1 миллион
Популярные новости
В&nbsp;2026 году Орозо айт может совпасть с&nbsp;праздником Нооруз В 2026 году Орозо айт может совпасть с праздником Нооруз
В&nbsp;городе&nbsp;Ош пройдет Кубок мира по&nbsp;спортивному туризму на&nbsp;горных дистанциях В городе Ош пройдет Кубок мира по спортивному туризму на горных дистанциях
Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12&nbsp;лет Абдыкадыр Орозбеков. Батрак, правивший страной 12 лет
Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за&nbsp;просвещение Ишеналы Арабаев. Молдоке, отдавший жизнь за просвещение
Бизнес
Нацпрограмма от&nbsp;Минобразования и&nbsp;Central Asia Capital начнется в&nbsp;2026 году Нацпрограмма от Минобразования и Central Asia Capital начнется в 2026 году
iPhone 17&nbsp;уже в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; есть рассрочка с&nbsp;бесплатной доставкой iPhone 17 уже в O!Store — есть рассрочка с бесплатной доставкой
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
12 ноября, среда
21:20
Марлен Дюма стала первой современной художницей в постоянной коллекции Лувра Марлен Дюма стала первой современной художницей в посто...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 ноября: без осадков
20:41
Против вырубки лесов. Индейцы ворвались на климатическую конференцию в Бразилии
20:23
Банк России будет считать крупные переводы самому себе признаком мошенничества
20:03
Жители улицы Коперника в Бишкеке жалуются на разбитую дорогу