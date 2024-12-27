Расследование авиакатастрофы. Специалисты конгломерата Embraer прибыли в Актау

Представители бразильского производителя Embraer уже прибыли в Актау. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.

Фото Министерства транспорта Казахстана. Специалисты конгломерата Embraer прибыли в Актау

«Назначенные представители от завода-изготовителя воздушного судна Embraer прибыли в соответствии с приложением 13 Чикагской конвенции. Комиссией по расследованию будут проведены работы на месте авиационного происшествия», — сообщили в ведомстве.

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Также в ближайшие дни ожидается прибытие CENIPA (Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии). Затем казахстанская комиссия вместе с зарубежными специалистами приступит к вскрытию черных ящиков потерпевшего крушения в Актау пассажирского самолета.

Embraer — это бразильская транснациональная компания, специализирующаяся на проектировании, производстве и реализации самолетов и запчастей к ним для коммерческого, оборонного и представительского секторов авиации, а также на обслуживании и технической поддержке в этой отрасли.

Компания была основана правительством Бразилии в качестве государственной корпорации 19 августа 1969 года. 7 декабря 1994 года компания была приватизирована и продана частным инвесторам, что позволило ей избежать надвигающегося банкротства.

В настоящее время Embraer является одним из трех крупнейших производителей самолетов в мире после Airbus SE и Boeing.

25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший по маршруту Баку — Грозный, разбился близ аэропорта Актау, куда летел экстренно после неудавшихся попыток приземлиться в России. По словам премьер-министра Казахстана Каната Бозумбаева, погибли 38 человек, 29 выживших госпитализированы. Среди погибших — шесть граждан Казахстана. Среди госпитализированных — три гражданина Кыргызстана, один из них в крайне тяжелом состоянии.

В России, Азербайджане и Казахстане возбудили уголовные дела о нарушении правил безопасности. В Баку также возбудили дело о халатности.