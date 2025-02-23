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Происшествия

Город Буритикупу (Бразилия) уходит под землю: объявлен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации объявили в уходящем под землю городе Буритикупу в Бразилии, сообщает Reuters.

Уточняется, что муниципальные власти объявили чрезвычайную ситуацию в Буритикупу, расположенном в штате Мараньян на северо-восточной оконечности бразильской Амазонки, из-за огромных воронок глубиной в несколько метров, появившихся на окраине города.

Недавние провалы грунта являются следствием обострения проблемы, которую местные жители наблюдают уже 30 лет: дожди медленно размывают песчаные почвы, ситуация усугубляется строительными работами и вырубкой лесов. Крупные эрозии почвы известны в Бразилии как «voçoroca» — слово индейского происхождения, которое означает «разрывать землю».

Теперь оползни добрались до жилых домов, несколько из которых уже разрушены,

За последние несколько месяцев размеры провалов увеличились в геометрической прогрессии, сообщили власти города.

В городе живет более 55 тысяч человек, провалы в земле угрожают 1 тысяче 200 жителям. Министр общественных работ и инженер Лукас Консейсао заявил, что муниципалитет явно не имеет возможности найти решение для сложной ситуации с провалом грунта.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/320822/
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