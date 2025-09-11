Депутат раскритиковал коллег за неуважительное отношение к выступающим. Об этом на заседании заявил Эрулан Кокулов.

Выступая с докладом, он призвал нардепов не разговаривать и послушать его речь. Ему не понравилось, что депутаты шумели и никто не слушает его речь.

По словам Эрулана Кокулова, когда в парламент приходит кабинет министров, все сразу затихают и внимательно слушают.

«А почему к своему коллеге так небрежно относитесь? Это неуважение. Я говорю об актуальных проблемах в одном из айыл окмоту, но никому нет дела. Сидите и смеетесь. Я хочу сказать, что я никого из вас не боюсь. Просто проявите уважение», — призвал он.

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу ответил на критику нардепа.

«Вы тоже относитесь уважительно к своим коллегам. Если вы их будете уважать, то получите в ответ такое же отношение. Когда приходит кабмин, никто не молчит, как вы говорите. Мы внимательно слушаем его. Если кто-то говорит не попадя, как вы, то, конечно же, мы отвечаем. Депутат не должен разжигать вражду между ветвями власти. Если вы не боитесь нас, мы вас тоже не боимся. Не будьте белой вороной», — добавил он.

Эрулан Кокулов выразил обиду на то, что, в то время как он «ведет войны» с мэрами и айыл окмоту, парламент как коллективный орган не встает в его поддержку.

«Почему я один должен бороться с ними? Где ваша поддержка? Сейчас вы сидите, смеетесь и говорите, что ни один депутат не выступал против коллег. Но я напомню, что когда-то с этой трибуны выступал Садыр Жапаров, и тогда тоже смеялись некоторые коллеги. А сейчас он президент страны», — добавил депутат.