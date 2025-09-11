11:27
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Власть

Депутат раскритиковал коллег за неуважительное отношение к выступающим

Депутат раскритиковал коллег за неуважительное отношение к выступающим. Об этом на заседании заявил Эрулан Кокулов.

Выступая с докладом, он призвал нардепов не разговаривать и послушать его речь. Ему не понравилось, что депутаты шумели и никто не слушает его речь.

По словам Эрулана Кокулова, когда в парламент приходит кабинет министров, все сразу затихают и внимательно слушают.

«А почему к своему коллеге так небрежно относитесь? Это неуважение. Я говорю об актуальных проблемах в одном из айыл окмоту, но никому нет дела. Сидите и смеетесь. Я хочу сказать, что я никого из вас не боюсь. Просто проявите уважение», — призвал он.

Спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу ответил на критику нардепа.

«Вы тоже относитесь уважительно к своим коллегам. Если вы их будете уважать, то получите в ответ такое же отношение. Когда приходит кабмин, никто не молчит, как вы говорите. Мы внимательно слушаем его. Если кто-то говорит не попадя, как вы, то, конечно же, мы отвечаем. Депутат не должен разжигать вражду между ветвями власти. Если вы не боитесь нас, мы вас тоже не боимся. Не будьте белой вороной», — добавил он.

Эрулан Кокулов выразил обиду на то, что, в то время как он «ведет войны» с мэрами и айыл окмоту, парламент как коллективный орган не встает в его поддержку.

«Почему я один должен бороться с ними? Где ваша поддержка? Сейчас вы сидите, смеетесь и говорите, что ни один депутат не выступал против коллег. Но я напомню, что когда-то с этой трибуны выступал Садыр Жапаров, и тогда тоже смеялись некоторые коллеги. А сейчас он президент страны», — добавил депутат.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343079/
просмотров: 403
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат предлагает использовать тонировку окон в общественном транспорте
Депутат: Мошенничества по телефону связаны с заключенными в тюрьмах
Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым. Продолжение скандала
Депутат призывает восстановить мозаику на проспекте Чингиза Айтматова
Депутат Жогорку Кенеша предлагает создать министерство по миграции
Депутат ЖК Эмиль Токтошев прокомментировал свою командировку в Катманду
Депутат ЖК возмущен, что их предложения не учитываются при разработке законов
Марлен Маматалиев вновь предлагает прописать механизм отзыва депутата горкенеша
Дверные замки за 3 тысячи сомов. Депутат о возможной коррупции на Иссык-Куле
Депутат ЖК уверен, что госслужащие не смогут сдать тесты по кыргызскому языку
Популярные новости
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Переписки в&nbsp;мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб&nbsp;&mdash; Дмитрий Песков Переписки в мессенджерах абсолютно прозрачны для спецслужб — Дмитрий Песков
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
11:14
В жилом массиве «Биримдик-Кут» построят новую школу на 750 мест В жилом массиве «Биримдик-Кут» построят новую школу на ...
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 11 сентября
10:58
Движение грузовиков временно ограничат на трассе Ош — Иркештам
10:53
Депутат раскритиковал коллег за неуважительное отношение к выступающим
10:37
В прокат выходит кыргызская комедия «Байбиче»