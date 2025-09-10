22:03
Власть

Глава кабмина и представитель АБР обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1

Фото кабмина

Адылбек Касымалиев провел встречу с генеральным директором департамента Центральной и Западной Азии АБР Леей Гутиеррес. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, Адылбек Касымалиев поздравил Лею Гутиеррес с назначением на ответственную должность и выразил признательность АБР за существенный вклад в социально-экономическое развитие Кыргызстана.

В ходе встречи особое внимание уделено реализации приоритетных проектов: строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, Камбаратинской ГЭС-1, автодороги Барскоон – Бедель, а также программ в сфере обеспечения населения доступным ипотечным жильем.

В этой связи Адылбек Касымалиев отметил заинтересованность Кыргызстана в привлечении инвестиций для реализации масштабных инфраструктурных проектов.

Отдельное обсуждение посвящено реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1. Адылбек Касымалиев сообщил о завершении актуализации технико-экономического обоснования, подготовке проекта отчета по оценке воздействия на окружающую и социальную среду, а также о проводимой работе по подготовке межправительственного соглашения.

В завершение встречи Адылбек Касымалиев выразил уверенность, что ожидаемый визит президента АБР Масато Кандо в Кыргызстан в ноябре текущего года придаст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества.

В свою очередь Лея Гутиеррес отметила, что за 30 лет совместного партнерства АБР реализовал значительный объем проектов в различных сферах.
