09:10
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Власть

Ракетный удар Израиля по Катару. Трамп обещает, что подобного больше не будет

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также заверил руководство Катара, что операций, подобных удару по Дохе, больше не будет. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Reuters
Фото Reuters. Ракетный удар Израиля по Дохе

Односторонний удар Израиля по Дохе не способствует достижению целей еврейского государства и Штатов, заявила она.

По словам Кэролайн Левитт, Дональд Трамп считает Катар важным союзником США и «глубоко сожалеет» из-за того, что израильский удар пришелся по его территории. При этом он допускает, что «печальный инцидент» в Дохе может стать возможностью для мира.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Катар не был заранее проинформирован об израильском ударе, Соединенные Штаты связались с катарскими властями уже непосредственно во время атаки.

Катар оставляет за собой право ответить Израилю на его нападение, сообщил премьер-министр страны шейх Аль Тани. По его словам, удар Израиля по Дохе является актом государственного терроризма.

Глава правительства Катара добавил, что все договоренности по прекращению огня в Газе, достигнутые во время переговоров, обнуляются.

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров осудил ракетные удары Израиля по столице Катара Дохе. «Эти действия нарушают принципы международного права и Устава ООН, а также наносят урон территориальной целостности и суверенитету Государства Катар», — заметил он.

Напомним, армия Израиля нанесла высокоточный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342883/
просмотров: 581
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров осуждает ракетный удар Израиля по Катару
Израиль начал новую войну?
Оториноларингологи НЦОМиД повысили квалификацию в Москве
Минздрав Кыргызстана просит Катар помочь с ремонтом психиатрических больниц
За час до перемирия. Иран атаковал Израиль баллистическими ракетами
Кыргызстан и Катар намерены создать деловой совет
Визит Трампа в Доху. Сделку с Boeing на поставку 160 самолетов заключил Катар
Королевская семья Катара подарит Дональду Трампу «летучий дворец»
Олимпийский бассейн и академия бокса: Кыргызстан рассчитывает на помощь Катара
В Катаре обсудили возможность открытия прямого авиасообщения с Кыргызстаном
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Что за&nbsp;дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с&nbsp;браконьерами Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
Государство полностью берет на&nbsp;себя ипотеку военных и&nbsp;силовиков Государство полностью берет на себя ипотеку военных и силовиков
Мэр города&nbsp;Ош в&nbsp;битком набитой маршрутке отправился в&nbsp;рейд по&nbsp;&laquo;Эне-Саю&raquo; Мэр города Ош в битком набитой маршрутке отправился в рейд по «Эне-Саю»
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
10 сентября, среда
08:54
Эксперимент. В Кара-Суйском районе будут выращивать озимый лук Эксперимент. В Кара-Суйском районе будут выращивать ози...
08:42
Трансформация земель. На Иссык-Куле построят спортивно-реабилитационный центр
08:31
О постепенном переходе на электромобили проинформировали в кабмине
08:27
Ракетный удар Израиля по Катару. Трамп обещает, что подобного больше не будет
08:18
Apple представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в истории компании
9 сентября, вторник
23:15
Революция зумеров. Что происходит в Непале
23:12
МИД просит кыргызстанцев воздержаться от поездок в Непал