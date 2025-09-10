Ракетный удар Израиля по Катару. Трамп обещает, что подобного больше не будет

Президент США Дональд Трамп провел телефонную беседу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также заверил руководство Катара, что операций, подобных удару по Дохе, больше не будет. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Фото Reuters. Ракетный удар Израиля по Дохе

Односторонний удар Израиля по Дохе не способствует достижению целей еврейского государства и Штатов, заявила она.

По словам Кэролайн Левитт, Дональд Трамп считает Катар важным союзником США и «глубоко сожалеет» из-за того, что израильский удар пришелся по его территории. При этом он допускает, что «печальный инцидент» в Дохе может стать возможностью для мира.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

В свою очередь официальный представитель Министерства иностранных дел эмирата Маджид бен Мухаммед аль-Ансари заявил, что Катар не был заранее проинформирован об израильском ударе, Соединенные Штаты связались с катарскими властями уже непосредственно во время атаки.

Катар оставляет за собой право ответить Израилю на его нападение, сообщил премьер-министр страны шейх Аль Тани. По его словам, удар Израиля по Дохе является актом государственного терроризма.

Глава правительства Катара добавил, что все договоренности по прекращению огня в Газе, достигнутые во время переговоров, обнуляются.

Отметим, что президент Кыргызстана Садыр Жапаров осудил ракетные удары Израиля по столице Катара Дохе. «Эти действия нарушают принципы международного права и Устава ООН, а также наносят урон территориальной целостности и суверенитету Государства Катар», — заметил он.

Напомним, армия Израиля нанесла высокоточный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара.