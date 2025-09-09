22:12
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Общество

Израиль начал новую войну?

Сегодня армия Израиля нанесла высокоточный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара. Об этом сообщил ЦАХАЛ, подчеркнув, что они (руководство ХАМАС. — Прим. 24.kg) «ответственны за нападение 7 октября 2023 года и продолжают руководить и координировать войну».

«Перед нанесением удара приняты меры по снижению риска для мирного населения, включая использование высокоточных боеприпасов и дополнительной разведывательной информации», — говорится в сообщении.

из интернета
Фото из интернета
Куда непосредственно пришлись высокоточные удары, не уточняется. Пресс-служба ЦАХАЛ не называет даже город.

Но, по данным агентства Reuters, не менее десяти взрывов произошло сегодня в Дохе. По информации телеканала «Аль-Арабия», в результате удара Израиля погибли Халиль аль-Хайя, один из лидеров ХАМАС, и еще трое высокопоставленных членов организации.

из интернета
Фото из интернета

Интересно, что, по данным разных источников, ПВО Катара не сработала. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что руководство Катара было предупреждено о предстоящих ударах.

Также не исключена и версия, что Катар сотрудничает с израильскими спецслужбами и предоставляет информацию о местонахождении лидеров ХАМАС.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342867/
просмотров: 805
Версия для печати
Материалы по теме
Израиль призвал население Газы покинуть город и анонсировал мощную атаку
Действия Израиля в секторе Газа соответствуют критериям геноцида — IAGS
В США 60 процентов избирателей поддерживают ХАМАС в войне с Израилем
Сектор Газа под протекторатом США на 10 лет: СМИ узнали о планах Дональда Трампа
Турция объявила о полном прекращении торговли с Израилем
Пять журналистов погибли при авиаударе армии Израиля на юге сектора Газы
Голод в секторе Газа официально подтвердила ООН
Армия обороны Израиля начала захват Газы
В Израиле одобрили проект по строительству поселений на Западном берегу Иордана
ХАМАС согласился на новое предложение о прекращении огня в Газе — AFP
Популярные новости
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на&nbsp;жителей Расширение проспекта Айтматова. Вместо компенсаций мэрия подает иски на жителей
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
9 сентября, вторник
22:00
Обращение в госорганы. Как сделать это правильно, чтобы получить ответ Обращение в госорганы. Как сделать это правильно, чтобы...
21:56
Сборная Кыргызстана по футболу (U 23) вышла в финальную часть Кубка Азии
21:43
Садыр Жапаров осуждает ракетный удар Израиля по Катару
21:43
На забитую канализацию жалуются жители района у рынка «Кудайберген» в Бишкеке
21:40
Садыр Жапаров посетил матч молодежной сборной Кыргызстана против Шри-Ланки