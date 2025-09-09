Израиль начал новую войну?

Сегодня армия Израиля нанесла высокоточный удар по высшему руководству террористической организации ХАМАС в столице Катара. Об этом сообщил ЦАХАЛ, подчеркнув, что они (руководство ХАМАС. — Прим. 24.kg) «ответственны за нападение 7 октября 2023 года и продолжают руководить и координировать войну».

«Перед нанесением удара приняты меры по снижению риска для мирного населения, включая использование высокоточных боеприпасов и дополнительной разведывательной информации», — говорится в сообщении.

Фото из интернета

Куда непосредственно пришлись высокоточные удары, не уточняется. Пресс-служба ЦАХАЛ не называет даже город.

Но, по данным агентства Reuters, не менее десяти взрывов произошло сегодня в Дохе. По информации телеканала «Аль-Арабия», в результате удара Израиля погибли Халиль аль-Хайя, один из лидеров ХАМАС, и еще трое высокопоставленных членов организации.

Фото из интернета

Интересно, что, по данным разных источников, ПВО Катара не сработала. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что руководство Катара было предупреждено о предстоящих ударах.

Также не исключена и версия, что Катар сотрудничает с израильскими спецслужбами и предоставляет информацию о местонахождении лидеров ХАМАС.