Глава ЦИК Тынчтык Шайназаров за роспуск Жогорку Кенеша и досрочные выборы

Не успели депутаты Жогорку Кенеша приступить к работе после летних каникул, как в обществе вновь начали обсуждать самороспуск парламента и проведение досрочных выборов.

В первый день работы парламентариев СМИ провели среди них опросы. И оказалось, что некоторые депутаты поддерживают идею досрочных выборов, которые должны пройти только в ноябре 2026 года.

Некоторые нардепы, хотя и заявили, что оснований для самороспуска нет, но отметили, что такое решение все же может быть принято.

Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров в интервью 24.kg рассказал, что согласен с доводами о том, почему лучше провести выборы в этом году, а не в 2026-м.

Это логично

Тынчтык Шайназаров считает, что депутаты, высказавшиеся за самороспуск парламента для проведения досрочных выборов, мыслят на государственном уровне. По его словам, логика понятна, если взвесить все за и против.

Глава ЦИК напомнил, что по плану парламентские выборы должны пройти в ноябре следующего года. В то же время конституционным законом установлено, что в январе 2027-го будут выборы президента.

Читайте по теме Почему Жогорку Кенеш должен самораспуститься

«Что будет, если мы проведем выборы депутатов в ноябре 2026 года? За 20 дней мы должны подвести итоги, признать выборы состоявшимися. Естественно, будут недовольные кандидаты или другие заинтересованные стороны, которые захотят обжаловать решение Центризбиркома в судах. Естественно, мы должны будем ждать, какое решение примет суд. Таким образом, кампания по выборам депутатов Жогорку Кенеша может продлиться до конца года. Тогда с агитационной кампанией на выборах главы государства будет накладка. Я думаю, с учетом этого определенные депутаты нашего парламента выразили свою точку зрения, с которой я согласен. Я не против, если выборы прошли бы в этом году», — сказал Тынчтык Шайназаров.

Выборы за 60 дней

Чтобы объявить о самороспуске, сначала треть нардепов, то есть 30 парламентариев, должны поднять соответствующую инициативу, при этом должна быть обоснованная причина.

Таковой, считает председатель ЦИК, может служить новый закон о выборах, который полностью поменял систему избрания народных представителей. Он принят в июне этого года, и Центризбирком заявляет, что готов к выборам по новой системе.

Дальнейшая процедура заключается в следующем: депутатские фракции и группы рассматривают инициативу о самороспуске, вносят на рассмотрение комитета. Далее вопрос должен рассмотреть координационный совет, и после этого инициатива обсуждается всем составом парламента. Для принятия положительного решения необходимы голоса двух третей депутатов, то есть 60 народных избранников.

Тынчтык Шайназаров напомнил, что самороспуск — это исключительная прерогатива Жогорку Кенеша, и ни один государственный орган не вправе вмешиваться в этот вопрос.

«Если парламент примет такое решение, мы во исполнение требований конституционного закона готовы провести выборы депутатов», — сказал он.

В случае принятия Жогорку Кенешем постановления о самороспуске в течение пяти дней президент издает указ о назначении выборов. После этого в течение двух месяцев должны состояться выборы.

«Если все будет по графику, то есть если выборы проводятся так, как запланировано, то они должны пройти в течение 90 дней. Но если речь идет о досрочных выборах, все сроки избирательной кампании, все действия, связанные с ней, сокращаются на треть. То есть после назначения досрочных выборов дается не 90 дней, а 60», — пояснил глава ЦИК.

Деньги найдутся

Таким образом, если депутаты в течение этого месяца все же примут решение самораспуститься, выборы пройдут уже в этом году. Судя по некоторым слухам, досрочные выборы могут быть назначены на конец ноября.

При этом средства на проведение выборов в бюджет этого года не заложены.

Читайте по теме Участки в аэропортах и на рынках: как ЦИК готовится к выборам

«Мы же много раз проводили такие выборы, когда заранее средства не были предусмотрены. Когда депутаты парламента слагают полномочия и вместо них должны прийти новые, естественно, проводили выборы в одномандатных округах. Мы всегда просили у Минфина средства, и он удовлетворял наши запросы», — отметил Тынчтык Шайназаров.

Напомним, на выборы депутатов Жогорку Кенеша в ноябре 2021 года потратили 543 миллиона сомов.

Пока, конечно, вопрос самороспуска официально не решен и остается на уровне слухов. Но, судя по этим же «политическим сплетням», на самом высоком уровне решение уже принято, и нардепам осталось только официально инициировать роспуск и решить дальнейшие процедурные вопросы.