Власть

Новый цифровой сервис улучшит доступ кыргызстанцев к бесплатным медуслугам

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев объявил о начале нового этапа реформ в здравоохранении. В рамках программы «Правительственные акселераторы» внедрят цифровой сервис, который должен помочь гражданам лучше ориентироваться в Программе государственных гарантий, сообщила пресс-служба кабмина.

По словам Адылбека Касымалиева, несмотря на значительное финансирование, многие граждане не знают о своих правах на бесплатные и льготные медицинские услуги. Это приводит к тому, что люди вынуждены платить за то, что должны получать бесплатно. Причина кроется в сложности юридических формулировок и отсутствии доступного источника информации.

Для решения проблемы поручили разработать цифровой сервис «Саламаттык укугу». Он должен быть интегрирован в мобильное приложение «Тундук» и будет доступен каждому гражданину.

Сервис предоставит пользователям персонализированную информацию о том, какие медицинские услуги им положены, исходя из их возраста, социального статуса, медицинских показаний и страхового обеспечения.

Запустить сервис планируется в течение 100 дней. Это, по мнению главы кабмина, поможет гражданам в полной мере использовать гарантированные государством услуги, избежать лишних финансовых трат и повысить качество жизни.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341867/
просмотров: 205
