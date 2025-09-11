16:58
Экономика

Кыргызстан вошел в число крупных импортеров водки из России

Кыргызстан вошел в число крупных импортеров водки из России, сообщает федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов.

Отмечается, что выручка РФ от экспорта водки за семь месяцев 2025-го превысила $31 миллион. Это на 36 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В натуральном выражении поставки выросли на 18 процентов, почти до 20 тысяч тонн.

Крупнейшими импортерами стали Казахстан, на долю которого пришлось 45 процентов экспорта, Грузия (10 процентов) и Китай (8 процентов).

Согласно анализу экспертов, состав импортеров в последние годы существенно изменился. В 2021-м в топ-3 входили Великобритания, Германия и Казахстан. Кроме двух первых, в списке крупных импортеров теперь нет Латвии, США, Австралии, Болгарии и ряда других государств, но появились Ирак, Израиль, Азербайджан и Кыргызстан.

По данным Future Market Insights, рынок водки в мире в этом году достигнет $44,2 миллиарда и к 2035-му может вырасти до $76,85 миллиарда.
