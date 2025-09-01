Адылбек Касымалиев принял участие в линейке ко Дню знаний в школе села Кожомкул

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний и началу нового учебного года, в школе села Кожомкул.

В своем выступлении он поздравил учеников, учителей, родителей и всех граждан страны с праздником, подчеркнув важность образования для развития личности, общества и государства.

«День знаний — это праздник для каждой семьи, каждого ребенка и всей республики. Знания — основной источник развития личности и будущего страны», — отметил Адылбек Касымалиев.

Он также сообщил, что в Кыргызстане за последние дни открыта 101 новая школа, а сегодня — еще около 15 по всей республике. Новая школа в селе Кожомкул оснащена современными классами, компьютерными кабинетами, столовой, актовым и спортивным залами, а на территории оборудованы футбольное поле и площадки для баскетбола и волейбола.

Глава кабмина подчеркнул, что школа станет не только образовательным центром, но и центром культурной и спортивной жизни села. Он отметил приоритетное внимание государства к образованию и программам, таким как «Алтын казык», направленным на повышение качества обучения и поддержку учителей.