Власть

Рецепт крепкой дружбы от главы ГКНБ

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев во время поездки по Джалал-Абадской области рассказал о конфликте между местными чиновниками.

По его словам, мэр и председатель городского кенеша Джалал-Абада постоянно враждовали. «Сначала я их вызвал и попросил работать дружно. Они не послушались и продолжали ссориться. Во второй раз снова предупредил: не злите меня. Но они опять не вняли. В третий раз я их позвал обоих и отдубасил. Сказал: если в следующий раз не поймете, арестую обоих. Вот с тех пор работают дружно», — заявил Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/341701/
просмотров: 553
