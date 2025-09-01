Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем знаний

Президент Садыр Жапаров сегодня поздравил кыргызстанцев с Днем знаний.

Он отметил, что День знаний — значимый праздник, призывающий к получению глубоких знаний во имя светлого будущего.

«Времена меняются, но значение знаний никогда не утратит своей важности. И в XXI веке главным направлением и движущей силой остается система образования. Очевидно, что только в тех государствах, где развито образование, происходят политические, культурные, экономические и другие преобразования.

Фото пресс-службы АП КР. Садыр Жапаров

Мы прекрасно понимаем, что система образования является фундаментом долгосрочного развития государства, а инвестиции в образование — это важнейший вклад в будущее страны.

Сегодня наша главная цель — перейти от количества к качеству и дать каждому ученику глубокие и полноценные знания. Для этого государство последовательно поддерживает инициативы, направленные на улучшение условий труда учителей, повышение их заработной платы, а также предпринимает шаги по развитию современной образовательной инфраструктуры, внедрению цифровых технологий и повышению профессионального мастерства педагогических кадров», — отметил глава государства.

Он сказал: «В эпоху стремительного развития цифровых технологий, искусственного интеллекта и биотехнологий мы воспринимаем качественное образование как основу и ведем работу по интеграции нашей системы образования в международное образовательное пространство. Обновление методов обучения, подготовка конкурентоспособных специалистов и создание для этого всех необходимых условий стали одним из приоритетных направлений государственной политики».

Садыр Жапаров подчеркнул, что в кыргызском народе звезда Алтын казык всегда воспринималась как символ направления и указания пути.

«Так и программа в сфере образования «Алтын казык» является символом современного образования, которое движется в ногу со временем, формирует новое мышление и открывает дорогу в новую жизнь.

Сегодняшняя миссия педагогов заключается в том, чтобы использовать программу «Алтын казык» как факел в условиях новой эпохи и давать каждому ученику глубокие знания. Я твердо верю, что «Алтын казык» станет для наших учителей методическим, моральным и культурным ориентиром, для учеников — силой, указывающей путь в будущее, а для общества — компасом общего развития», — добавил он.

По мнению президента, каждый учитель — это великий человек, формирующий будущее детей.

«Поэтому именно учителя являются главной силой нашего общества. Только благодаря их профессионализму и созидательному труду мы сможем развивать систему образования в соответствии с требованиями времени. Хочу подчеркнуть, что роль педагогов сегодня стала еще более значимой, а вместе с тем возросла и их ответственность. Выражаю глубокую благодарность нашим учителям за их самоотверженный труд и неиссякаемую энергию», — резюмировал он.