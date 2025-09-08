Садыр Жапаров дал старт работе аэропортов в Нарыне и Казармане

Президент Садыр Жапаров в рамках своей рабочей поездки в Нарынскую область сегодня дал старт работе аэропортов в Нарыне и Казармане.

Глава государства отметил, что с вводом в эксплуатацию аэропортов «Нарын» и «Казарман» все воздушные гавани Кыргызстана будут активизированы и начнут работать.

"В наших условиях, не имея выхода к морю, воздушное сообщение играет огромную роль в развитии наших связей со странами мира. В этом направлении открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» сегодня активно развивается. Улучшается организационно-управленческая структура, обновляется инфраструктура наших аэропортов по всей стране, расширяется маршрутная сеть. Наряду с этим всесторонне развивается деятельность наших аэропортов.

В результате деятельность авиационной отрасли республики возрождается. Как вы знаете, аэропорт «Талас» введен в эксплуатацию в мае прошлого года, а международный аэропорт «Каракол» открылся в конце прошлого года. В аэропортах «Ош» и «Тамчи» строятся пассажирские терминалы, в аэропорту «Манас» обновляется взлетно-посадочная полоса и расширяется аэровокзал. Началось строительство нового международного аэропорта «Джалал-Абад», — сказал он.

Садыр Жапаров добавил, что аэропорты, построенные в советское время, за все это время ни разу не подвергались капитальному ремонту.

«В свое время из-за жизненных обстоятельств, отсутствия пассажиров воздушное сообщение сократилось, и аэропорт «Нарын» прекратил свою работу с 1999 года. Даст бог, сегодня официально запускается авиасообщение Бишкек — Нарын — Бишкек, и спустя четверть века воздушная гавань оживает. Теперь к шуму бурной реки Нарын добавится гул самолетов, следующих на Тянь-Шань.

Аэропорты «Нарын» и «Казарман» являются транспортными узлами горных регионов. Можно сказать, что они внесут большой вклад в развитие связей жителей Нарынской области и Тогуз-Тороуского района со всеми жителями Кыргызстана.

С возобновлением работы этих аэропортов улучшится транспортная инфраструктура наших горных регионов и повысится их инвестиционная привлекательность. Это также поспособствует быстрому и удобному доступу иностранных предпринимателей и туристов в Нарынскую область и Тогуз-Тороуский район. Таким образом, это принесет большую социально-экономическую пользу отдаленным областям и районам», — считает он.

Пропускная способность этих аэропортов увеличилась до 100 пассажиров в час. Аэровокзалы оснащены новым оборудованием для обслуживания пассажиров. Кроме того, для поддержания аэродрома в эксплуатационном состоянии закуплена специальная техника.

Фото пресс-службы АП КР. Открытие аэропорта в Нарыне

Все работы, выполненные в двух открываемых аэропортах, произведены за счет собственных средств компании «Международный аэропорт «Манас». Она выделила в общей сложности 8 миллиардов 175 миллионов сомов на реализацию вышеуказанных крупномасштабных инфраструктурных проектов.

В целях улучшения инфраструктуры обслуживания пассажиров закуплены специальное оборудование и техника на общую сумму 3 миллиарда 356 миллионов сомов.

Кроме того, ОАО «Международный аэропорт «Манас» за счет собственных средств пополнило авиационный парк страны новыми воздушными судами, выделив в общей сложности 2 миллиарда 385 миллионов сомов на приобретение трех самолетов типа Bombardier DASH 8 Q400 для авиакомпании «Асман Эйрлайнс».

Также на следующий год планируется приобрести еще один самолет типа Bombardier DASH 8, а для выполнения международных рейсов — большие лайнеры типа Boeing или Airbus. С вводом в эксплуатацию таких самолетов будут укреплены стабильность и доступность внутренних рейсов, а количество международных рейсов резко возрастет.

Самолет Bombardier DASH 8 планирует выполнять регулярные рейсы по маршрутам Бишкек — Нарын — Бишкек и Бишкек — Казарман — Бишкек.