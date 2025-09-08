08:27
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Власть

Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами

Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам с призывом остановить браконьерство и сохранить природу страны. Президент написал пост и распространил его в соцсетях.

«Уважаемые кыргызстанцы! Мне вновь приходится обратиться к вам с вынужденной просьбой. За последние три года с Иссык-Куля, Сон-Куля и Токтогульского водохранилища собрано сетей общей протяженностью 5 тысяч 700 километров. Это расстояние от Бишкека до Москвы и Санкт-Петербурга. В сети, расставленные браконьерами для ловли рыбы, попадают и птицы, которые погибают. Что это за дикость?» — возмутился он.

Глава государства особенно просит тех, кто проживает на берегах водоемов: «Вы знаете, кто в ваших селах занимается браконьерством. Пристыдите их, остановите, помогите, ведь соответствующие органы не успевают справляться в одиночку. Природа принадлежит всем нам. Поэтому каждый из вас должен выполнить свой гражданский долг и взять это под контроль».

«Чтобы мои слова не казались пустыми, приведу доказательства. Например, с 2022 года по сегодня с Иссык-Куля изъято 34 тысячи 454 сети. Общая протяженность составила 5 тысяч 659 километров 700 метров. Из них:

  • в 2022-м изъято 1 тысяча 115 сетей общей длиной 700 километров;
  • в 2023 году — 2 тысячи 232 сети общей длиной 1 тысяча 819 километров;
  • в 2024-м — 18 тысяч 679 сетей общей длиной 1 тысяча 500 километров.

С начала 2025 года по сегодня изъято 2 тысячи 428 сетей общей длиной 1 тысяча 700 километров. Иными словами, общая длина изъятых сетей составила 5 тысяч 700 километров», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, «сохранить чистоту нашей природы и передать ее будущим поколениям — священный долг каждого из нас». И призвал не забывать об этом.

«Наша природа просит о помощи. И к браконьерам я хочу обратиться: даже если другой работы не осталось, прекратите причинять вред нашей природе! От ваших сетей страдают не только рыбы, но и утки и другие птицы. Вы ведь тоже наши граждане. У вас ведь тоже есть дети, внуки, правнуки, которые будут жить в Кыргызстане и гордиться нашей родиной! С давних времен наши предки говорили о необходимости беречь природу, как зеницу ока. Сегодня это особенно актуально. Пусть каждый из нас, и взрослый, и ребенок, внесет свой вклад!» — резюмировал президент.
Ссылка: https://24.kg/vlast/342536/
просмотров: 232
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров встретился с председателем Национального собрания Армении
Плохой пиар мэра Бишкека
НЦПП ликвидировать не будут. Закон об омбудсмене отправили в корзину
Фото дня. Садыр Жапаров с книгой о цивилизации сибирских кыргызов
Президент Садыр Жапаров в рамках рабочего визита в КНР прибыл в Пекин
Садыр Жапаров обозначил приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС
Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем знаний
Концептуальное выступление Садыра Жапарова в Джалал-Абаде. Главные цитаты
Школы, жилой комплекс и футбольный клуб. Что открыл Садыр Жапаров в Джалал-Абаде
Не улыбайся! Садыр Жапаров пробил пенальти ученику ФК «Мурас Юнайтед»
Популярные новости
Камчыбек Ташиев в&nbsp;Нарынской области выкинул телефон подчиненного Камчыбек Ташиев в Нарынской области выкинул телефон подчиненного
Мошенники распространяют в&nbsp;WhatsApp сообщения от&nbsp;имени главы кабмина&nbsp;КР Мошенники распространяют в WhatsApp сообщения от имени главы кабмина КР
В&nbsp;строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ В строящихся ГИК домах будут выделять служебное жилье для сотрудников ГКНБ
Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр &laquo;Улан&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Садыр Жапаров осмотрел детский оздоровительный центр «Улан» на Иссык-Куле
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
8 сентября, понедельник
08:10
Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой кабмина Кыргызстана Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой каб...
08:10
Законопроект о переименовании Джалал-Абада вынесен на общественное обсуждение
08:07
Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 сентября, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 сентября: днем еще жарко
20:36
Мэр Оша потребовал, чтобы стройкомпании, повредившие дороги, провели ремонт
20:08
«Взаимодействие-2025». Военные из КР победили страны ОДКБ в перетягивании каната
19:26
Перед распадом СССР в Кыргызстане было всего 190 тысяч легковушек — «Автостат»
19:00
Афиша Бишкека на неделю: поэзия, музыка и живопись