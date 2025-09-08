Что за дикость? Садыр Жапаров просит кыргызстанцев бороться с браконьерами

Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам с призывом остановить браконьерство и сохранить природу страны. Президент написал пост и распространил его в соцсетях.

«Уважаемые кыргызстанцы! Мне вновь приходится обратиться к вам с вынужденной просьбой. За последние три года с Иссык-Куля, Сон-Куля и Токтогульского водохранилища собрано сетей общей протяженностью 5 тысяч 700 километров. Это расстояние от Бишкека до Москвы и Санкт-Петербурга. В сети, расставленные браконьерами для ловли рыбы, попадают и птицы, которые погибают. Что это за дикость?» — возмутился он.

Глава государства особенно просит тех, кто проживает на берегах водоемов: «Вы знаете, кто в ваших селах занимается браконьерством. Пристыдите их, остановите, помогите, ведь соответствующие органы не успевают справляться в одиночку. Природа принадлежит всем нам. Поэтому каждый из вас должен выполнить свой гражданский долг и взять это под контроль».

«Чтобы мои слова не казались пустыми, приведу доказательства. Например, с 2022 года по сегодня с Иссык-Куля изъято 34 тысячи 454 сети. Общая протяженность составила 5 тысяч 659 километров 700 метров. Из них:

в 2022-м изъято 1 тысяча 115 сетей общей длиной 700 километров;

в 2023 году — 2 тысячи 232 сети общей длиной 1 тысяча 819 километров;

в 2024-м — 18 тысяч 679 сетей общей длиной 1 тысяча 500 километров.

С начала 2025 года по сегодня изъято 2 тысячи 428 сетей общей длиной 1 тысяча 700 километров. Иными словами, общая длина изъятых сетей составила 5 тысяч 700 километров», — отметил Садыр Жапаров.

По его словам, «сохранить чистоту нашей природы и передать ее будущим поколениям — священный долг каждого из нас». И призвал не забывать об этом.

«Наша природа просит о помощи. И к браконьерам я хочу обратиться: даже если другой работы не осталось, прекратите причинять вред нашей природе! От ваших сетей страдают не только рыбы, но и утки и другие птицы. Вы ведь тоже наши граждане. У вас ведь тоже есть дети, внуки, правнуки, которые будут жить в Кыргызстане и гордиться нашей родиной! С давних времен наши предки говорили о необходимости беречь природу, как зеницу ока. Сегодня это особенно актуально. Пусть каждый из нас, и взрослый, и ребенок, внесет свой вклад!» — резюмировал президент.